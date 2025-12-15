Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών, φωτιά σε φορτηγό

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφίδνων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, το πρωί της Δευτέρας 15/12/2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση εκδηλώθηκε φωτιά σε φορτηγό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση ενώ το φορτηγό καίγεται ολοσχερώς.

