Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών, φωτιά σε φορτηγό
Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφίδνων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, το πρωί της Δευτέρας 15/12/2025.
Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφίδνων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, το πρωί της Δευτέρας 15/12/2025.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση εκδηλώθηκε φωτιά σε φορτηγό.
Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση ενώ το φορτηγό καίγεται ολοσχερώς.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News