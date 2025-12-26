Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού, τρεις γυναίκες τραυματίες

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η RATP και επιβεβαίωσαν αστυνομικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και στο Le Parisien.

Η επίθεση σημειώθηκε στους σταθμούς Arts et Métiers, République και Opéra, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως διευκρίνισε η RATP. Ο δράστης, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε τις τρεις γυναίκες πριν διαφύγει από το σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τραυματισμοί είναι ελαφροί. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν κυρίως στο πίσω μέρος και μία στη μηριαία χώρα, με μία από τις περιπτώσεις να περιγράφεται ως βαθιά τομή στο πόδι. Οι τρεις γυναίκες δέχθηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τους πυροσβέστες του Παρισιού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περαιτέρω φροντίδα.

