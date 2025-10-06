Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί
Η παραίτηση Λεκορνί, έρχεται μια μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης.
O Σεμπαστιέν Λεκορνί ο νέος Γάλλος Πρωθυπουργός παραιτήθηκε, όπως μετέδωσε το BFM TV, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές της κυβέρνησης.
Η παραίτηση Λεκορνί, έρχεται μια μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, με τη Γαλλία να μπαίνει σε νέα πολιτική δίνη.
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Δευτέρα 6/10/2025 η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Γαλλίας.
Ο πρώην πλέον Πρωθυπουργός πέρασε περίπου μία ώρα στο Ελιζέ για να συναντηθεί με τον πρόεδρο στις πρώτες πρωινές ώρες.
Μόλις 26 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο σύντομος επικεφαλής της κυβέρνησης είχε παρουσιάσει την Κυριακή το βράδυ το πρώτο μέρος του νέου κυβερνητικού σχήματος. Παρά τις υποσχέσεις για «ρήξη», η σύνθεση της ομάδας παρουσίαζε περιορισμένες αλλαγές, καθώς 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκια.
Η σύνθεση της κυβέρνησης προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.
