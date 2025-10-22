ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
Ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ και αναφορές για δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίαςγια παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22/10/2025.
Όπως μετέδωσε το OPEN, η αστυνομική επιχείρηση αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράνομες επιδοτήσεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές συλλήψεις, ενδεχομένως και περισσότερες από τριάντα.
