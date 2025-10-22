ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίαςγια παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 22/10/2025.

Όπως μετέδωσε το OPEN, η αστυνομική επιχείρηση αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράνομες επιδοτήσεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές συλλήψεις, ενδεχομένως και περισσότερες από τριάντα.

