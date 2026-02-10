Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η κα Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί στην Α΄Ανατολικής Αττικής.

Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές.

