Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας
Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ελένη Καραγεωργοπούλου.
Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.
Η κα Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί στην Α΄Ανατολικής Αττικής.
Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές.
