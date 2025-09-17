Πλεύρης: Διέταξε επανεξέταση ασύλου για τον Παλαιστίνιο εμπρηστή του Υμηττού ΝΕΟΤΕΡΑ

Ο άνδρας που φέρεται να παρενόχλησε τρεις γυναίκες, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές για φωτιά στον Υμηττό, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και άλλες φωτιές του Ιουνίου.

Πλεύρης: Διέταξε επανεξέταση ασύλου για τον Παλαιστίνιο εμπρηστή του Υμηττού ΝΕΟΤΕΡΑ
17 Σεπ. 2025 10:38
Pelop News

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή για επανεξέταση της χορήγησης ασύλου στον Παλαιστίνιο που ταυτοποιήθηκε ως δράστης του πρόσφατου εμπρησμού στον Υμηττό.

Νέα στοιχεία για τον «δράκο» που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σύλληψης του 32χρονου, ο οποίος είχε προηγουμένως εμπλακεί σε σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η αφαίρεση του καθεστώτος ασύλου δικαιολογείται όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή καταδίκη για σοβαρό ποινικό αδίκημα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχοι ασύλου διαπράττουν ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής καθώς είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου. Η επανεξέταση θα εξετάσει εάν το καθεστώς προστασίας του πρέπει να ανακληθεί λόγω της εμπλοκής του σε σοβαρές ποινικές πράξεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα της διαδικασίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παπάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1687 ευρώ
18:48 ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων
18:41 «Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει;», η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή
18:28 «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ», το στοιχειωμένο έγκλημα της Κρήτης
18:26 Λ. Κυβελίδης: «Για την Παναχαϊκή δεν υπάρχουν δικαιολογίες»
18:21 Νέα γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία! «Ο Πούτιν με έχει πραγματικά απογοητεύσει»
18:15 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την προώθηση του Προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός για Όλους 2025»
18:13 Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»
18:06 Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τη ΔΕΠ και το Επιμελητήριο Αχαΐας
18:01 Πάτρα: Οι πυρκαγιές ξεγύμνωσαν τα πρανή – Οι ακαθάριστοι χείμαρροι καραδοκούν ΑΥΤΟΨΙΑ ΦΩΤΟ
18:00 Η ΕΕ έθεσε νέο πακέτο στη διάθεση των κρατών-μελών της για την τόνωση της ανάκαμψης
17:58 «Αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω», μήνυσε τον Μουγκοπέτρο!
17:47 Παππούς στο Ρέθυμνο γιόρτασε, τούρτα με τρία κεράκια ΦΩΤΟ
17:38 Πάτρα: «Οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη» – Οι δικηγόροι των νεαρών για τον «εμπρησμό» στο Γηροκομειό
17:33 Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα
17:27 Ένας Αιγιώτης ανέλαβε να οδηγήσει τον Ηρακλή στη Super League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ