Πλεύρης: Διέταξε επανεξέταση ασύλου για τον Παλαιστίνιο εμπρηστή του Υμηττού ΝΕΟΤΕΡΑ

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή για επανεξέταση της χορήγησης ασύλου στον Παλαιστίνιο που ταυτοποιήθηκε ως δράστης του πρόσφατου εμπρησμού στον Υμηττό.

Νέα στοιχεία για τον «δράκο» που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της σύλληψης του 32χρονου, ο οποίος είχε προηγουμένως εμπλακεί σε σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η αφαίρεση του καθεστώτος ασύλου δικαιολογείται όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή καταδίκη για σοβαρό ποινικό αδίκημα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχοι ασύλου διαπράττουν ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής καθώς είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου. Η επανεξέταση θα εξετάσει εάν το καθεστώς προστασίας του πρέπει να ανακληθεί λόγω της εμπλοκής του σε σοβαρές ποινικές πράξεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα της διαδικασίας.

