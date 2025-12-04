Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, όταν λεωφορείο που μετέφερε 25 εργαζομένους της ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός να χάσει τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς.

Το όχημα κατευθυνόταν από την Πτολεμαΐδα προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο. Το λεωφορείο προσέκρουσε σε σιδερένιες προστατευτικές μπάρες πριν καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους επιβαίνοντες αντιλήφθηκε έγκαιρα την κρισιμότητα της κατάστασης, έπιασε το τιμόνι, πάτησε φρένο και ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποτρέποντας μεγαλύτερη τραγωδία. Παράλληλα, γιατροί στο σημείο εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ στον οδηγό, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Οι υπόλοιποι 25 εργαζόμενοι βγήκαν αλώβητοι από το περιστατικό και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο επανήλθε γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



