Eκτός Ιατροδικαστικής Πατρών η Αγγελική Τσιόλα

Απορρίφθηκε η προσφυγή της Αγγελικής Τσιόλα για επιστροφή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

07 Οκτ. 2025 9:14
Pelop News

Η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής υπηρεσία Πατρών Αγγελική Τσιόλα, παραμένει σε καθεστώς αργίας.

Σύμφωνα με το eReportaz η προσφυγή για αναστολή της υπουργικής απόφασης δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ως εκ τούτου η εν λόγω Ιατροδικαστής θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι η κ. Τσιόλα ετέθη σε καθεστώς αργίας εξαιτίας των λαθών και σοβαρότατων παραλείψεων στην υπόθεση της Πισπιρίγκου αλλά κυρίως για τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα η έδρα του ΜΟΔ να ζητήσει ποινική έρευνα για να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
