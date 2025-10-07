Eκτός Ιατροδικαστικής Πατρών η Αγγελική Τσιόλα

Η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής υπηρεσία Πατρών Αγγελική Τσιόλα, παραμένει σε καθεστώς αργίας.

Σύμφωνα με το eReportaz η προσφυγή για αναστολή της υπουργικής απόφασης δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ως εκ τούτου η εν λόγω Ιατροδικαστής θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι η κ. Τσιόλα ετέθη σε καθεστώς αργίας εξαιτίας των λαθών και σοβαρότατων παραλείψεων στην υπόθεση της Πισπιρίγκου αλλά κυρίως για τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα η έδρα του ΜΟΔ να ζητήσει ποινική έρευνα για να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



