Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Κώστας Ανεστίδης δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου στέλνει η κυβέρνηση, παρά τις δημόσιες συγγνώμες και την επιμονή του ίδιου να παραστεί.

16 Ιαν. 2026 14:59
Pelop News

Οριστικά εκτός της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μαξίμου, τίθεται ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, σύμφωνα με κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη για τις χυδαίες εκφράσεις σε βάρος του πρωθυπουργού, χωρίς ωστόσο να τις ανακαλέσει, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται ζήτημα παρουσίας του στη συνάντηση. Όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, η συγκεκριμένη στάση είχε διαμορφωθεί ήδη πριν από τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης, στελέχη των αγροτικών μπλόκων, μεταξύ των οποίων οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας, ζήτησαν από τον κ. Ανεστίδη να αποχωρήσει αυτοβούλως από την επιτροπή εκπροσώπησης, ενώ ανάλογες πιέσεις φέρεται να δέχθηκε και από άλλους αγρότες.

«Πολύ πριν από το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Το βίντεο απλώς επιβεβαίωσε αυτή τη στάση, καθώς ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN. Όπως πρόσθεσε, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι πλέον ούτε ενεργό ούτε ανενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχει διαγραφεί οριστικά από τις λίστες του κόμματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος, σε συνέντευξή του στη NaftemporikiTV, τόνισε ότι στη συνάντηση της Δευτέρας δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι ελεγχόμενα ή έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. «Το ότι ο κ. Ανεστίδης δεν θα γίνει δεκτός στο Μαξίμου είναι σαφές», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό διάλογο, χωρίς περιθώριο για νέα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επέμεινε ότι οι δηλώσεις του έγιναν off the record και εμφανίστηκε αμετανόητος, επαναλαμβάνοντας ότι επιθυμεί να παραστεί στη συνάντηση. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσωπική στοχοποίησή του από την κυβέρνηση και συνέδεσε τις εξελίξεις με εκκρεμότητες που, όπως υποστήριξε, αφορούν έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

