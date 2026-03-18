Εκτός πλάνου το εξωτερικό, Ελλάδα «ψηφίζουν» οι Αχαιοί για το Πάσχα

Το νησί της Κέρκυρας αποτελεί και φέτος «hot» προορισμό. Μειωμένη συμμετοχή των Αχαιών τις εκδρομές για το Πάσχα

18 Μαρ. 2026 17:00
Pelop News

Την ώρα που η προσθήκη νέων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αράξου είχε δημιουργήσει μία αίσθηση αισιοδοξίας για την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν στην Αχαΐα, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή έχει ήδη φέρει ακυρώσεις και μείωση τζίρου στα τουριστικά πρακτορεία.

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες που βρίσκονται εντός ή πλησίον εμπόλεμης ζώνης. Παράλληλα, το γενικευμένο αίσθημα ανησυχίας για την επόμενη ημέρα έχει οδηγήσει αρκετούς στο να παραμένουν επιφυλακτικοί, αποφεύγοντας προς το παρόν τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών τους εξορμήσεων. Σε πρακτορεία της Πάτρας καταγράφεται μείωση της κινητικότητας ενόψει Πάσχα, καθώς και τροποποίηση εκδρομικών προγραμμάτων, ενώ έχουν ήδη σημειωθεί οι πρώτες ακυρώσεις σε κρατήσεις για ξενοδοχεία της Αχαΐας ενόψει καλοκαιριού.

Η «Π» μίλησε με εκπροσώπους του κλάδου, οι οποίοι περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, μία κατάσταση που έχει επηρεάσει σημαντικά τον οικονομικό κύκλο εργασιών τους.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου «Pelops Land Travel», Απόστολος Σπατιώτης, τόνισε: «Δυστυχώς, η έναρξη του πολέμου μάς έχει επηρεάσει πάρα πολύ, τη στιγμή που είχαμε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο με αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Πλέον, έχουμε προχωρήσει σε σημαντική ανατροπή του σχεδιασμού μας, καθώς έχουμε αλλάξει προορισμούς στο εξωτερικό. Οι εκδρομές σε Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι, Αίγυπτο και Κύπρο έχουν ακυρωθεί όλες λόγω του φόβου.

Ακόμα και ορισμένοι προορισμοί στην Ελλάδα, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, δεν έχουν μεγάλη απήχηση, όπως συνήθως. Οι προορισμοί που κινούνται για το Πάσχα είναι η ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, αλλά και προορισμοί στην Κεντρική Ευρώπη. Γενικά, υπάρχει ανησυχία στο μυαλό των καταναλωτών και αυτό έχει επηρεάσει πολύ, ειδικά ενόψει του Πάσχα. Ενα ακόμη ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι αυξήσεις των τιμών από τις αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που επηρεάζει και τις δικές μας τιμές. Ελπίζω να λήξει σύντομα ο πόλεμος, γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι ο Γιώργος Σπυρόπουλος, ιδιοκτήτης του «Rania Tours», ο οποίος δήλωσε: «Ολο αυτό που συμβαίνει μάς έχει δυσκολέψει πολύ στον προγραμματισμό που είχαμε και, φυσικά, έχει επηρεάσει και τις εκδρομές. Ευτυχώς, δεν είχαμε προγραμματίσει εκδρομές στο εξωτερικό για το Πάσχα και μάλλον δεν θα το κάνουμε ούτε για το καλοκαίρι, λόγω των συνθηκών.
Μέχρι στιγμής, ο τζίρος είναι μικρότερος σε σχέση με πέρυσι και το ζήτημα δεν είναι μόνο η συμμετοχή, αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν για να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή, καθώς έχει αυξηθεί το κόστος, κυρίως λόγω της ανόδου του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά κριτήρια για να γίνει μία εκδρομή».

