Εκβιασμοί σε βάρος του Ν. Κοροβέση: Εκτός με όρους οι κατηγορούμενοι

Σε μια κίνηση που προκάλεσε εντύπωση, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης των δύο βασικών κατηγορουμένων για την υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση. Οι άνδρες, 36 και 45 ετών, θα αφεθούν ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

22 Νοέ. 2025 9:24
Pelop News

Σε μια κίνηση που προκάλεσε εντυπώσεις προχώρησε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, κατά την τρίτη ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης εκβιασμού σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση.
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 36 και 45 ετών, δεν θα παραμείνουν άλλο στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να αρθεί η προσωρινή τους κράτηση και να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους. Το δικαστήριο προχώρησε στην κίνηση αυτή, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να παραταθεί η προφυλάκιση, μιας και το 12μηνο όριό της ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες.
Οι δύο άνδρες θα αφεθούν άμεσα ελεύθεροι, αλλά υποχρεώνονται να εμφανίζονται κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, να μη φύγουν από τη χώρα, να καταβάλουν εγγύηση 2.000 ευρώ και να απέχουν από οποιαδήποτε επαφή με τον αντιπεριφερειάρχη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.
Η χθεσινή διαδικασία κύλησε αργά, λόγω πολύωρης διάσκεψης των δικαστών που εξέτασαν ειδικά αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Στο ακροατήριο ολοκληρώθηκε η κατάθεση της συζύγου του επιχειρηματία, ο οποίος είχε παραδώσει το χρηματικό ποσό που θεωρείται προϊόν εκβίασης.
Ενα ακόμη ζήτημα που άνοιξε χθες αφορά σε υλικό που προσκόμισε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο αποφάσισε να το διαβιβάσει στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ώστε να εξεταστεί εάν η λήψη του έγινε νόμιμα ή αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος.
Πρόκειται για βίντεο και ηχητικές καταγραφές στις οποίες εμφανίζεται να συνομιλεί με τον κ. Κοροβέση. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου.

