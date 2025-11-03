Ελαιόλαδο: Που θα διαμορφωθεί η τιμή του «πράσινου χρυσού»

Η τιμή του ελαιολάδου συνεχίζει να απασχολεί έντονα παραγωγούς και καταναλωτές, εν μέσω μιας χρονιάς που χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες στην ελαιοκαλλιέργεια. Η τελευταία πενταετία υπήρξε δύσκολη τγια τους ελαιοπαραγωγούς, με το 2025 να χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη χρονιά λόγω μειωμένης παραγωγής, ελλείψεων εργατών και αυξημένων δαπανών.

Οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, όπως η χαμηλή απόδοση των ελαιόδεντρων λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων, η ανομβρία και η εμφάνιση ασθενειών. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», Γιώργος Κόκκινος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη που έχω συναντήσει», με χαρακτηριστικά φαινόμενα εγκατάλειψης καλλιεργειών. Παράλληλα, οι ζεστοί χειμώνες ευνοούν μυκητολογικές ασθένειες και τον δάκο, ενώ οι βροχές, αν και καλοδεχούμενες, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα, που παραδοσιακά κατείχε την τρίτη θέση στις παραγωγικές χώρες, χάνει σταδιακά τη θέση της, γινόμενη «ουραγός» λόγω της μειωμένης παραγωγής της.

Οι τιμές του ελαιολάδου διαμορφώνονται κυρίως από την παγκόσμια αγορά, με την Ισπανία – τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως – να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ισπανική παραγωγή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές, λόγω του όγκου της. Για το 2025, οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για 1,3 εκατομμύρια τόνους, αλλά λόγω ξηροθερμικών συνθηκών και παρατεταμένης ανομβρίας, η εκτίμηση μειώθηκε σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνους. Παρά τις δυσκολίες, η Ισπανία διατηρεί την ηγεμονία της, με την παραγωγή της να καθορίζει τις τάσεις στην αγορά.

Τιμές παραγωγού και καταναλωτή

Η τρέχουσα τιμή παραγωγού κυμαίνεται μεταξύ 4,80 και 5 ευρώ ανά λίτρο, κοντά στο κόστος παραγωγής, το οποίο έχει εκτοξευθεί από τα 3,5 ευρώ παλαιότερα στα 5 ευρώ σήμερα. Οι διακυμάνσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων κερδοσκοπικών φαινομένων. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι τιμές φτάνουν τα 7-9 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με την ποιότητα και την ημερομηνία αγοράς – πολλά προϊόντα αγοράστηκαν πριν από 6 μήνες. Η αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή έως τον καταναλωτή, περιλαμβάνει πολλούς κρίκους, επηρεάζοντας το τελικό κόστος.

