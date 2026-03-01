Ελαμψαν στην Παιανία Σταθοπούλου, Σταυρόπουλος και Τσαχλή
Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας, ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος του Πέλοπα και η Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα κατέκτησαν μετάλλια στην Παιανία.
Με σημαντικές διακρίσεις εκ μέρους των Αχαιών αθλητών ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 40ού Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών στην Παιανία.
Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης), αν και Κορασίδα, ήταν 5η στα 60μ. (1η στη σειρά της), με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών Κ18 και Κ20 (7.66). Ταυτόχρονα έγινε και η 6η όλων των εποχών στην Ελλάδα.
Ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος του Πέλοπα (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου) είχε εντυπωσιακό πλασάρισμα και 4η θέση στα 1.500μ. , ενώ στο – εκτός συναγωνισμού – αγώνισμα των 60μ. Παγκορασίδων Κ16, η Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Αχαιών πρωταθλητών και πρωταθλητριών:
ΑΝΔΡΕΣ
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας-Εφηβος) 4ος στα 1.500μ. με 3.59.10.
Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος-Νέος) 8ος στα 1.500μ. με 4.07.44.
Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) 7ος στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07).
Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας-Εφηβος) 13ος στα 1.500μ. με 4.12.34.
Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων-Νέος) 13ος στη σφαίρα με 13.71μ.
Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας-Νέος) 17ος στα 1.500μ. με 4.18.08.
Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) 17ος στα 400μ. με 50.28.
Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) 19ος στα 400μ. με 50.52.
Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας-Εφηβος) 39ος στα 400μ. με 55.03.
Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος-Εφηβος) 72ος στα 60μ. με 7.390.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα-Κορασίδα) 5η στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).
Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα-Νέα) 7η στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.
Ευγενία-Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας-Νεάνιδα) 8η στα 1.500μ. με 4.45.90.
Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος-Νεάνιδα) 8η στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).
Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) 13η στο τριπλούν με 11.67μ.
Αναστασία Καρέλα (Χολαργός-Νέα) 15η στα 400μ. με 58.80.
Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος-Νεάνιδα) 26η στα 400μ. με 1.00.66.
Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) 30ή στα 60μ. με 7.869.
Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης-Κορασίδα) 41η στα 60μ. με 7.967.
Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα-Νέα) 49η στα 60μ. με 8.04.
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αθανασία Τσαχλή (Ατλας-Παγκορασίδα) 3η στα 60μ. Παγκορασίδων με 7.96.
Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας-Παγκορασίδα) 6η στα 60μ. Παγκορασίδων με 7.966.
