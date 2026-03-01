Ελαμψαν στην Παιανία Σταθοπούλου, Σταυρόπουλος και Τσαχλή

Με σημαντικές διακρίσεις εκ μέρους των Αχαιών αθλητών ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 40ού Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών στην Παιανία.

Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης), αν και Κορασίδα, ήταν 5η στα 60μ. (1η στη σειρά της), με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών Κ18 και Κ20 (7.66). Ταυτόχρονα έγινε και η 6η όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος του Πέλοπα (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου) είχε εντυπωσιακό πλασάρισμα και 4η θέση στα 1.500μ. , ενώ στο – εκτός συναγωνισμού – αγώνισμα των 60μ. Παγκορασίδων Κ16, η Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Αχαιών πρωταθλητών και πρωταθλητριών:

ΑΝΔΡΕΣ

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας-Εφηβος) 4ος στα 1.500μ. με 3.59.10.

Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος-Νέος) 8ος στα 1.500μ. με 4.07.44.

Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) 7ος στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07).

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας-Εφηβος) 13ος στα 1.500μ. με 4.12.34.

Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων-Νέος) 13ος στη σφαίρα με 13.71μ.

Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας-Νέος) 17ος στα 1.500μ. με 4.18.08.

Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) 17ος στα 400μ. με 50.28.

Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) 19ος στα 400μ. με 50.52.

Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας-Εφηβος) 39ος στα 400μ. με 55.03.

Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος-Εφηβος) 72ος στα 60μ. με 7.390.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα-Κορασίδα) 5η στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).

Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα-Νέα) 7η στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.

Ευγενία-Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας-Νεάνιδα) 8η στα 1.500μ. με 4.45.90.

Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος-Νεάνιδα) 8η στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) 13η στο τριπλούν με 11.67μ.

Αναστασία Καρέλα (Χολαργός-Νέα) 15η στα 400μ. με 58.80.

Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος-Νεάνιδα) 26η στα 400μ. με 1.00.66.

Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) 30ή στα 60μ. με 7.869.

Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης-Κορασίδα) 41η στα 60μ. με 7.967.

Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα-Νέα) 49η στα 60μ. με 8.04.

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθανασία Τσαχλή (Ατλας-Παγκορασίδα) 3η στα 60μ. Παγκορασίδων με 7.96.

Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας-Παγκορασίδα) 6η στα 60μ. Παγκορασίδων με 7.966.

