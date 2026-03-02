ΕΛΑΣ: Επιασαν τόπο οι συνεχείς πιέσεις – Ξεκινούν ομάδες ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, έρχονται και ΔΙΑΣ

Με αφετηρία τα συνεχή δημοσιεύματα της «Π», που ανέδειξαν με σαφήνεια το πρόβλημα υποστελέχωσης της ΕΛΑΣ στην Αιγιάλεια, η πολυαναμενόμενη ενίσχυση της τοπικής αστυνομικής δύναμης είναι πλέον γεγονός. Αστυνομικοί που αποσπάστηκαν στο Αίγιο από άλλες περιοχές της χώρας αναλαμβάνουν από σήμερα καθήκοντα, σηματοδοτώντας μία νέα περίοδο για την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής.

Ηδη από τις 5 Φεβρουαρίου, η «Π» είχε επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις σε ένστολο προσωπικό, καταγράφοντας ότι από το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης έλειπαν περίπου 20 άτομα. Το αποτέλεσμα ήταν οι υπηρετούντες αστυνομικοί να καλούνται να καλύψουν μία εκτεταμένη γεωγραφικά περιοχή, με περιορισμένες δυνατότητες για επαρκείς βάρδιες και, κυρίως χωρίς σταθερή παρουσία νυχτερινών περιπολιών. Ενα κενό που δεν άργησε να γίνει αισθητό στην πράξη.

Η κατάσταση επιβεβαιώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, όταν σημειώθηκε κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τις επιχειρησιακές αδυναμίες που είχαν ήδη επισημανθεί. Παράλληλα, τόσο ο νομικός κόσμος της Αιγιάλειας όσο και η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας προχώρησαν σε έγγραφες παρεμβάσεις, ζητώντας άμεση ενίσχυση της δύναμης.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αντέδρασε άμεσα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που είχε διαμορφωθεί. Δόθηκε εντολή για την απόσπαση αστυνομικών από άλλες περιφέρειες της χώρας, με τρόπο ώστε να μην αποδυναμωθούν κρίσιμες υπηρεσίες εντός Αχαΐας. Η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση χωρίς εσωτερικές μετακινήσεις που θα δημιουργούσαν νέα κενά.

Συγκεκριμένα, συγκροτούνται δύο επιχειρησιακές ομάδες που μέχρι σήμερα είτε υπολειτουργούσαν είτε δεν υπήρχαν οργανωμένα στην περιοχή: μία ομάδα ΟΠΚΕ και μία ομάδα ΔΙΑΣ. Οι δέκα αστυνομικοί που στελεχώνουν τις δύο ομάδες ΟΠΚΕ, καλύπτοντας πρωινή και απογευματινή βάρδια, προέρχονται από τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Από σήμερα ξεκινούν περιπολίες με στόχο την άμεση και ευέλικτη αντιμετώπιση περιστατικών εγκληματικότητας.

Παράλληλα, η ομάδα ΔΙΑΣ θα στελεχωθεί από άλλους οκτώ αστυνομικούς, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία εντός της εβδομάδας. Η παρουσία τους στους δρόμους, με ταχύτητα επέμβασης και διαρκή κινητικότητα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ώρες αυξημένης παραβατικότητας.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για την ανταπόκριση στο αίτημα ενίσχυσης. Για τους κατοίκους της Αιγιάλειας, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως απάντηση σε μία περίοδο έντονης ανησυχίας, κατά την οποία η μικροεγκληματικότητα εμφάνιζε αυξητικές τάσεις, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αιγίου και του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να αποδώσει τα σημαντικά αποτελέσματα. Το βέβαιο είναι ότι η τοπική κοινωνία ζητούσε έμπρακτη παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα και πλέον, θα βλέπει περισσότερους ένστολους να κυκλοφορούν στην περιοχή, έτοιμοι να επέμβουν όπου χρειαστεί.

