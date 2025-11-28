Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα

Η αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο τμήμα, ενώ ακόμη τρεις αστυνομικοί έχουν ήδη ακολουθήσει την ίδια διαδικασία.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα
28 Νοέ. 2025 15:03
Pelop News

Η εποπτεύουσα αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της, με υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε κίνδυνο για τη ζωή της Κυριακής Γρίβα κατά την επίσκεψή της στο τμήμα το βράδυ της δολοφονίας.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε κανένα άμεσο κίνδυνο για την Κυριακή Γρίβα όταν την είδε να αποχωρεί από το τμήμα. Σύμφωνα με όσα είπε, τη στιγμή που η 28χρονη πέρασε από τον χώρο υπηρεσίας, εκείνη δεν βρισκόταν στο γραφείο της. «Την είδα να φεύγει και την άκουσα να λέει “θα πάρω περιπολικό”. Επέστρεψα για να πάρω τα πράγματά μου, δεν κατάλαβα ότι υπήρχε απειλή για τη ζωή της», φέρεται να δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία δεν ευσταθεί, καθώς δεν υπήρχε δόλος.

Τις προηγούμενες μέρες απολογήθηκαν και οι άλλοι τρεις αστυνομικοί που ήταν σε υπηρεσία εκείνο το βράδυ — η αξιωματικός υπηρεσίας, ο φρουρός στο κουβούκλιο και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης — οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι με τον ίδιο περιοριστικό όρο. Ο τελευταίος είναι ο αστυνομικός που, όταν η Κυριακή Γρίβα τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια, της απάντησε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Η έρευνα για τις ευθύνες και τις παραλείψεις της μοιραίας εκείνης νύχτας συνεχίζεται.

