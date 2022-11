«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Η στιγμή που οι επιβάτες αποβιβάζονται από την πτήση της Emirates ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Έλαβε τέλος η περιπέτεια που έζησαν οι επιβάτες της πτήσης των Emirates, οι οποίοι επέστρεψαν εσπευσμένα στο αεροδρόμιο αναχώρησης, το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τη στιγμή που οι επιβάτες κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, για να τους παραλάβουν τα ειδικά οχήματα και να επιστρέψουν στους χώρους του αεροδρομίου.

Στην Αθήνα συνοδεία F-16 η πτήση της Emirates με τον «ύποπτο» Άραβα – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που οι επιβάτες βγαίνουν από το αεροσκάφος της Emirates

Στο Ελ. Βενιζέλος οι επιβάτες της πτήσης της Emirates

Δείτε δηλώσεις επιβατών για την πτήση-θρίλερ:

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 22:00 περίπου το βράδυ της Πέμπτης.

Οι ανάστατοι επιβάτες δημοσίευσαν και βίντεο μέσα από το αεροσκάφος.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022