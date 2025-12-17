Ελεύθεροι με όρους δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή.

Πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 58 και 55 ετών, που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα. Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, επιβλήθηκε και στους δύο η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο ορίστηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησαν σε καμία παράνομη ενέργεια προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις από αυτές που δικαιούνταν. Όπως φέρονται να δήλωσαν, τα αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί ήταν ιδιοκτησίας τους και υπάρχουν σχετικά έγγραφα που, όπως υποστήριξαν, το αποδεικνύουν και έχουν ήδη προσκομιστεί στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν συνολικά επτά συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση, οι οποίοι επίσης αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αδελφή και η σύζυγος γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς και η σύζυγος λογιστή. Οι δύο άνδρες, στους οποίους οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στο φερόμενο κύκλωμα, αναμένεται να απολογηθούν αύριο, περνώντας το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

