Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, με τη διαδικασία να συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
16 Δεκ. 2025 13:48
Pelop News

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους επτά κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή για να απολογηθούν σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν κατά την περίοδο 2019-2025.

Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Κατά τις απολογίες τους φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πως οι ενισχύσεις είχαν δοθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας. Στον πατέρα επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 20.000 ευρώ, ενώ και για τους δύο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογούνται σήμερα και αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά έχουν συλληφθεί 15 άτομα στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, καθώς και λογιστής με τη σύζυγό του, στους οποίους αποδίδεται σημαντική εμπλοκή στη διαχείριση των οικονομικών ροών.

