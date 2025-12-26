Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: Αναβολή της δίκης μέχρι τη Δευτέρα – «Σεβόμενος τα παιδιά μου, δεν θα πω τίποτα για τη μητέρα τους» ΒΙΝΤΕΟ

Ελεύθερος μέχρι τη Δευτέρα παραμένει ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολη, μετά τη σύλληψή του κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης για τη Δευτέρα στο αυτόφωρο, χωρίς να επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Δημοσθένης Πέππας, προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τις οποίες μετέδωσε το ArcadiaPortal.

«Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο μουσικός.

Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο Μουγκοπέτρος – Του έκανε μήνυση η σύζυγός του

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και ότι η υπόθεση θα εξεταστεί διεξοδικά στη δικαστική αίθουσα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα», προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι να περάσουν οι ημέρες των εορτών με ηρεμία, δίνοντας το μήνυμα πως «ο πατέρας οφείλει, στα μάτια των παιδιών του, να δείχνει σεβασμό στη μητέρα τους».

Σε διαφορετικό τόνο, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε τους λόγους που οδήγησαν στη μήνυση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Άρης Μουγκοπέτρος εισήλθε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, τη στιγμή που η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να της απευθύνεται με έντονο τρόπο μπροστά στα παιδιά.

Όπως υποστήριξε, υπήρξαν στιγμές που ο τόνος του ήταν ήρεμος, αλλά και άλλες κατά τις οποίες ειπώθηκαν λόγια που προκάλεσαν φόβο στη γυναίκα, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αποτέλεσε τον καθοριστικό λόγο για να απευθυνθεί στις Αρχές. Χαρακτήρισε την καταγγελία «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας», τονίζοντας ότι κρίθηκε επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, με τα μόνα εκκρεμή ζητήματα να αφορούν την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα παιδιά. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα υπήρχε συνεννόηση ώστε ο μουσικός να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι.

Από την πλευρά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσω του δικηγόρου του, κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού για να πάρει τα παιδιά το απόγευμα των Χριστουγέννων. Όταν, σύμφωνα με την εκδοχή του, δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της και στη συνέχεια στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ζητώντας να εντοπιστεί η γυναίκα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



