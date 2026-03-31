Ελένη Λουκά: Παρέμβαση στην κηδεία της Μαρινέλλας

Η Ελένη Λουκά βρέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη, όπου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας, και προκάλεσε ένταση με τις φωνές της μπροστά στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετίσει τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα από το πλήθος και έφτασε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης φωνάζοντας πως «η Μαρινέλλα είναι του διαβόλου».

Η αντίδραση ήταν άμεση, καθώς στο σημείο κινήθηκαν τρεις ένστολοι, οι οποίοι την απομάκρυναν γρήγορα από τον χώρο, πριν η κατάσταση πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

