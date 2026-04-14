Ελλάδα: 1.203 ανακλήσεις ασύλου σε Σύρους μέσα σε 40 ημέρες – Πρώτη στην ΕΕ στις επιστροφές

Στην ανάκληση 1.203 καθεστώτων διεθνούς προστασίας πολιτών της Συρίας προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και τις 9 Απριλίου 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ίδιο. Πρόκειται για μια εξέλιξη με καθαρό πολιτικό και διοικητικό αποτύπωμα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στάση που διαμορφώνει η Ελλάδα στο πεδίο του ασύλου και των επιστροφών.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι οι ανακλήσεις έγιναν ύστερα από ενδελεχή επανεξέταση των φακέλων και με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οπως υποστηρίζει, η διαδικασία αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για «ορθή εφαρμογή» των διαδικασιών διεθνούς προστασίας και για ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ασύλου.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό επανέρχεται δυναμικά στην πολιτική ατζέντα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαχείριση των καθεστώτων προστασίας, οι εθελούσιες επιστροφές και η επανεκτίμηση παλαιότερων αποφάσεων αποτελούν πλέον κρίσιμους άξονες της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Πρωτιά της Ελλάδας στις εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία, σύμφωνα με το υπουργείο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το υπουργείο και στα στοιχεία για τις εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία. Οπως επισημαίνει, η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο της Δράσης για τις Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και τα μέτρα επανένταξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα η Ελλάδα έχει καταγράψει 89 εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία. Ο αριθμός αυτός, όπως αναφέρεται, αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνόλου των επιστροφών που έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 178.

Το υπουργείο στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, έπειτα από μια δεκαετία, έχει ανοίξει ξανά η διαδικασία επιστροφών προς τη Συρία, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως ένδειξη αποτελεσματικότητας της πολιτικής που εφαρμόζεται. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι ο συνολικός αριθμός επιστροφών σε επίπεδο ΕΕ παραμένει χαμηλός, κάτι που δείχνει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Τα βασικά στοιχεία που προβάλλει το υπουργείο

1.203 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας Σύρων

89 εθελούσιες επιστροφές από την Ελλάδα προς τη Συρία

178 συνολικές επιστροφές από όλη την ΕΕ

ποσοστό περίπου 50% της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύνολο

Το πολιτικό μήνυμα και το επόμενο βήμα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δεν περιορίζεται στην παράθεση αριθμών. Επιχειρεί ταυτόχρονα να αναδείξει μια εικόνα πιο αυστηρής αλλά και πιο οργανωμένης διαχείρισης, με την κυβέρνηση να επενδύει πολιτικά στο αφήγημα της «αποτελεσματικότητας» και της «ευρωπαϊκής πρωτιάς».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αύξηση των σχετικών μεγεθών το επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα η πίεση θα μετατοπιστεί όχι μόνο στο πεδίο των νέων αφίξεων, αλλά και στην επανεξέταση υφιστάμενων καθεστώτων και στην ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, οι 1.203 ανακλήσεις καθεστώτων ασύλου και τα στοιχεία για τις επιστροφές Σύρων συνθέτουν μια εικόνα που ξεπερνά τη στενή διοικητική διάσταση. Αγγίζει τον πυρήνα της μεταναστευτικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής στρατηγικής και της συζήτησης για το πώς επαναπροσδιορίζεται σήμερα το καθεστώς προστασίας για χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εκτός της πατρίδας τους.

