Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου 5/2025 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία καταγράφει ότι κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε «αξιοσημείωτη πρόοδος» σε ένα έργο που για χρόνια θεωρούνταν χαρακτηριστικό παράδειγμα θεσμικής και διοικητικής βραδύτητας. Η έκθεση εξετάζει ακριβώς τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η κτηματογράφηση της χώρας και, ταυτόχρονα, αποτυπώνει ότι η σημερινή εικόνα είναι ουσιαστικά διαφορετική από εκείνη προηγούμενων ετών.

Το Κτηματολόγιο συγκροτήθηκε σταδιακά μέσα από διαδοχικές φάσεις, θεσμικές παρεμβάσεις, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη εθνική υποδομή, η οποία συνδέεται με την ασφάλεια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, τη μείωση δικαστικών διαφορών, την προστασία της δημόσιας περιουσίας, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προσέλκυση επενδύσεων.

Η πρόοδος σε αριθμούς

Στην επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου στις 20 Απριλίου 2026 αναφέρεται ότι σήμερα 27.850.000 δικαιώματα, δηλαδή πάνω από το 71%, βρίσκονται σε λειτουργούν Κτηματολόγιο, ενώ άλλα 10.820.000 δικαιώματα, σχεδόν το 28%, βρίσκονται σε φάση ανάρτησης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι στόχος είναι το 100% της χώρας να αποκτήσει ψηφιακό Κτηματολόγιο έως το τέλος του 2026.

Ο φορέας αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί 600.000.000 σελίδες, ότι έχουν ολοκληρωθεί 310.000 εγγραπτέες πράξεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 ψηφιακές συναλλαγές μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν ότι το έργο δεν προχωρά μόνο ως κτηματογράφηση, αλλά και ως συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η μετάβαση από το έγχαρτο στο ψηφιακό Κτηματολόγιο

Το μεγάλο στοίχημα της τρέχουσας φάσης είναι η πλήρης μετάβαση από το έγχαρτο καθεστώς των πρώην Υποθηκοφυλακείων σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Το επίσημο περιβάλλον ψηφιοποίησης του Κτηματολογίου αναφέρει ότι το έργο αφορά τα αρχεία 390 Υποθηκοφυλακείων και συνολικά 600 εκατ. σελίδες, με την ψηφιοποίηση να ενημερώνεται συνεχώς και να προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Αυτή η μετάβαση δεν είναι απλώς τεχνική. Σημαίνει ότι πληροφορίες και πράξεις που επί δεκαετίες βρίσκονταν διάσπαρτες σε έντυπες υποδομές μεταφέρονται σε νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα, με στόχο μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη διαθεσιμότητα και ασφαλέστερη πρόσβαση από πολίτες και επαγγελματίες. Το ίδιο το Κτηματολόγιο έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας υπηρεσίες όπως το archive.ktimatologio.gr, το myktima, το maps.ktimatologio.gr και τον Ψηφιακό Χάρτη Κτηματογράφησης.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αλλάζουν τη λειτουργία του φορέα

Το Κτηματολόγιο αναφέρει ότι από το 2021 έως σήμερα έχουν αναπτυχθεί 12 νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική υποβολή πράξεων, η απομακρυσμένη έρευνα στη βάση δεδομένων, η υπηρεσία akinita.gov.gr για συμβολαιογράφους, η πρόσβαση πολιτών στα ακίνητά τους μέσω του myktima, η ηλεκτρονική αναζήτηση στα ψηφιοποιημένα αρχεία και η ενιαία χαρτογραφική πύλη του κράτους.

Οι ίδιες οι επίσημες ανακοινώσεις του φορέα δείχνουν ότι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση διευρύνεται στην πράξη. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπως Ικαρία, Σάμος και Χίος, η εξυπηρέτηση από τα σχετικά Γραφεία Κτηματογράφησης περνά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που αποτυπώνει τη σαφή κατεύθυνση προς πλήρως ψηφιακή λειτουργία.

Το ζήτημα των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων

Παρά τη σημαντική πρόοδο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παραγνωρίζει ότι το έργο κουβαλά βαριά ιστορική κληρονομιά: ελλιπή καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, πολυδιάσπαση ιδιοκτησιακών καθεστώτων, έλλειψη τίτλων, δυσκολίες συνδυασμού νομικών και γεωχωρικών δεδομένων και εκκρεμότητες που πέρασαν από τα παλαιά Υποθηκοφυλακεία στο νέο σχήμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται το Κτηματολόγιο, η παραγωγικότητα στη διεκπεραίωση πράξεων έχει αυξηθεί αισθητά: 251.000 πράξεις το 2024, 650.000 το 2025 και ήδη 247.000 πράξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, το Κτηματολόγιο αναφέρει ότι οι εκκρεμότητες στα μεγάλα γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν μειωθεί κατά περίπου 80% και 90% αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τον ίδιο τον φορέα και λειτουργούν ως ένδειξη της επιτάχυνσης, όχι όμως ως ανεξάρτητη δικαστική πιστοποίηση επίδοσης.

Γιατί το έργο θεωρείται κρίσιμο

Η αξία του Κτηματολογίου δεν είναι μόνο διοικητική. Το Ελεγκτικό Συνέδριο τονίζει ότι η λειτουργία του συνεπάγεται ασφάλεια και σαφήνεια ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, μικρότερο χρόνο και κόστος στις συναλλαγές, ευκολότερο πολεοδομικό σχεδιασμό, καλύτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας και ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας. Για αυτό και το χαρακτηρίζει «θεμελιώδες εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας».

Η μεγάλη εικόνα, συνεπώς, είναι ότι το έργο παραμένει σύνθετο και δύσκολο, αλλά για πρώτη φορά η ολοκλήρωσή του φαίνεται να έχει σαφή χρονικό και λειτουργικό ορίζοντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά ότι το Κτηματολόγιο έχει περάσει από τη φάση της αμφισβήτησης στη φάση της τελικής παράδοσης και της ψηφιακής εδραίωσης.

