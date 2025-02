Έλον Μασκ αφήνει εκτός τον Κάνιε Γουέστ από το Χ: Οι προκλητικές αναρτήσεις ΦΩΤΟ

Ο Έλον Μασκ έβγαλε εκτός της πλατφόρμας X τον Κάνιε Γουέστ.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής πλατφόρμας, αποφάσισε να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ράπερ μετά τα παραληρήματα – μίσους.

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ανάρτηση – ανακοίνωσή για το ban του Κάνιε Γουέστ.

Kanye West might be the first person I will ever support being banned from X.

Not because I don’t believe in free speech, but because he’s posting literal porn on the timeline.

I’m having dinner in a sushi restaurant and opened my X while my friend was ordering and the waitress…

— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) February 9, 2025