Έλον Μασκ: Θα βάλει μπλε, χρυσή και γκρι σήμανση στο Twitter

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η επαλήθευση του Twitter θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα με χρωματικά κωδικοποιημένες κατηγορίες για άτομα, κυβερνητικούς λογαριασμούς και εταιρείες.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία επαλήθευσης την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, έχοντας αποσύρει μια προηγούμενη απόπειρα, η οποία εξασφάλιζε μπλε τικ σε λογαριασμούς που πλήρωναν 7,99 δολάρια το μήνα, αφού προκάλεσε καταιγισμό από ψεύτικους λογαριασμούς.

Όπως εξήγησε, οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα φέρουν ένα μπλε σήμα ελέγχου (τικ) για τους χρήστες, ένα γκρι σήμα για κρατικούς λογαριασμούς και ένα χρυσό για εταιρίες.

