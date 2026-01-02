ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία στο 8,2% τον Νοέμβριο, σημαντική μείωση σε ετήσια βάση

Αύξηση της απασχόλησης κατά 2,8% και μείωση των ανέργων κατά 13,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

anergia
02 Ιαν. 2026 14:07
Pelop News

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,2% τον Νοέμβριο 2025. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το αναθεωρημένο 9,7% του Νοεμβρίου 2024 και το 8,6% του Οκτωβρίου 2025.

Σημαντική ήταν η μείωση της ανεργίας ανά φύλο: στους άνδρες το ποσοστό υποχώρησε στο 6,3% από 7,5% τον Νοέμβριο 2024, ενώ στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,6% από 12,3%. Επίσης, στην ομάδα ηλικιών 15-24 ετών η ανεργία μειώθηκε στο 16,6% από 21,2% πριν από ένα έτος, ενώ στις ηλικίες 25-74 ετών έπεσε στο 7,7% από 9%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα (+2,8%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 και κατά 38.600 άτομα (+0,9%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα (-13,6%) σε ετήσια βάση και κατά 13.900 άτομα (-3,4%) σε μηνιαία βάση.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού (ηλικίας κάτω των 75 ετών, που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 2.937.797, καταγράφοντας μείωση κατά 86.848 άτομα (-2,9%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 και κατά 26.982 άτομα (-0,9%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

