ΕΛΣΤΑΤ: Ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, σε ποιες κατηγορίες είχαμε αυξήσεις

Επιτάχυνε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε σε 2,6% από 2,4% που είχε διαμορφωθεί τον Νοέμβριο.

Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,9% τον Δεκέμβριο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

•Καφές +20,9%

•Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας +20%

•Κρέατα (γενικά) +13,1%

•Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο +11,9%

•Φρούτα (γενικά) +10,6%

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

•Ελαιόλαδο -34,1%

•Φυσικό αέριο -20,1%

•Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – υπολογιστές – επισκευές -6%

•Δημητριακά για πρωινό -5,3%

•Πετρέλαιο θέρμανσης -4,7%

Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,6% τον Δεκέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 3,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).

• 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

• 1,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 2,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 1,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

