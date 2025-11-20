ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
Αύξηση 0,7% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.
Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 οι αφίξεις επισκεπτών στα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα, τα κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα) της χώρας ανήλθαν σε 5.085.544, σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 23.311.959, καταγράφοντας άνοδο 0,9% σε ετήσια βάση.
Αναλυτικότερα:
- Οι αλλοδαποί επισκέπτες παρουσίασαν αύξηση 0,5% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις.
- Οι ημεδαποί (Έλληνες) κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά ανόδου: +1,6% στις αφίξεις και +2,3% στις διανυκτερεύσεις.
Οι αλλοδαποί διατήρησαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο της κίνησης, αντιπροσωπεύοντας το 82,4% των αφίξεων και το 90,1% των διανυκτερεύσεων. Η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4,6 ημέρες.
