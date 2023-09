Εμανουέλ Μακρόν για επίσκεψη Καρόλου: «Μας επισκεπτόσουν ως Πρίγκιπας, επιστρέφεις σαν Βασιλιάς» – ΒΙΝΤΕΟ

Με μια ανάρτηση στα social media ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Βασιλιά Κάρολο ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα τριήμερη επίσκεψη στη χώρα.

Στην ανάρτησή του που συνοδεύει με ένα βίντεο από όλες τις επισκέψεις του Βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν γράφει: «Μας επισκεπτόσουν ως Πρίγκιπας, επιστρέφεις σαν Βασιλιάς. Μεγαλειότατε καλώς ορίσατε».

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Βασίλισσα Καμίλα θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους στη Γαλλία από την Αψίδα του Θριάμβου και την ώρα της τελετής υποδοχής αεροσκάφη από τις Πολεμικές Αεροπορίες και των δυο χωρών θα σκίζουν τον Παρισινό ουρανό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσβλέπει να έρθει πιο κοντά με το νέο Βασιλιά και να αποκαταστήσει τις όχι και τόσο ήρεμες σχέσεις ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία.

Δείτε την ανάρτηση:

You visited as a Prince, you return as a King. Your Majesty, welcome. pic.twitter.com/HcDXHcylRl

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2023