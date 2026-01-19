Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
Πέρασε ξανά στην πρώτη θέση, αλλά με βραχεία κεφαλή από το Πάτραι
Στην κορυφή της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας επέστρεψε ο Αρης Πατρών παρά το 0-0 με την Αιγείρα/Ακράτα στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική.
Οι «κόκκινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να μείνουν στο «Χ».
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Αρης
|15
|27-8
|35
|Πάτραι
|15
|38-9
|34
|Εθνικός Π.
|15
|37-14
|29
|Κεραυνός
|15
|22-9
|27
|Νίκη Πρ.
|15
|24-20
|23
|Αιγ./Ακράτα
|15
|19-13
|22
|Ηρακλής Π.
|15
|26-35
|16
|Ζαβλάνι
|15
|22-36
|13
|Αστέρας Τεμ.
|15
|14-44
|8
|Απόλλων Εγλ.
|15
|2-43
|1
