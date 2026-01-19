Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας επέστρεψε ο Αρης Πατρών παρά το 0-0 με την Αιγείρα/Ακράτα στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική.

Οι «κόκκινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να μείνουν στο «Χ».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρης 15 27-8 35 Πάτραι 15 38-9 34 Εθνικός Π. 15 37-14 29 Κεραυνός 15 22-9 27 Νίκη Πρ. 15 24-20 23 Αιγ./Ακράτα 15 19-13 22 Ηρακλής Π. 15 26-35 16 Ζαβλάνι 15 22-36 13 Αστέρας Τεμ. 15 14-44 8 Απόλλων Εγλ. 15 2-43 1

