Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα

Πέρασε ξανά στην πρώτη θέση, αλλά με βραχεία κεφαλή από το Πάτραι

Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
19 Ιαν. 2026 20:42
Pelop News

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας επέστρεψε ο Αρης Πατρών παρά το 0-0 με την Αιγείρα/Ακράτα στο γήπεδο Προσφυγικών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική.
Οι «κόκκινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να μείνουν στο «Χ».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρης 15 27-8 35
Πάτραι 15 38-9 34
Εθνικός Π. 15 37-14 29
Κεραυνός 15 22-9 27
Νίκη Πρ. 15 24-20 23
Αιγ./Ακράτα 15 19-13 22
Ηρακλής Π. 15 26-35 16
Ζαβλάνι 15 22-36 13
Αστέρας Τεμ. 15 14-44 8
Απόλλων Εγλ. 15 2-43 1

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
19:53 Απίθανο… ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!
19:44 Ο Προμηθέας κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή
19:42 Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο
19:31 «Δεν εγκλωβιστήκαμε. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε», αποκαλυπτικός ο ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο
19:20 «Θα με σκότωνε και του έριξα εγώ» μαρτυρία για το φονικό στο Αγρίνιο
19:10 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος
19:04 Ευρωλίγκα μπάσκετ: Γκρίνια για Aταμάν, πλατιά χαμόγελα στο λιμάνι!
19:00 «Τα βέλη αστόχησαν», η Αναστασία Κουμούση για την πορεία των 39 χρόνων στον Πολιτισμό
18:50 ΑΣ Δύναμη: Η Πάτρα στο επίκεντρο του τάε κβον ντο
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ