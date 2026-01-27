Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη

Σε στοχευμένη δράση προστασίας της δημόσιας υγείας προχώρησε ο Δήμος Ήλιδας, οργανώνοντας εμβολιασμό παιδιών Ρομά από τον καταυλισμό των Τσιχλεΐκων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

27 Ιαν. 2026 13:45
Pelop News

Με στόχο τη θωράκιση της υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών Ρομά, ο Δήμος Ήλιδας ολοκλήρωσε το δεύτερο σκέλος μιας οργανωμένης κοινωνικής και υγειονομικής παρέμβασης στον καταυλισμό των Τσιχλεΐκων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπου 21 παιδιά εμβολιάστηκαν από την παιδίατρο Γαβριέλλα Φεκετέα με τη συνδρομή των Επισκεπτριών Υγείας. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των οικογενειών, στελέχη του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ήλιδας, με Παράρτημα Ρομά, μετέβησαν στον καταυλισμό και συνόδευσαν τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους με δημοτικό λεωφορείο στο νοσοκομείο.

Τη διαδικασία παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλίας Ευσταθόπουλος και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας Μαρία Πετροπούλου, οι οποίοι συνομίλησαν με το προσωπικό και τις οικογένειες.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ευσταθόπουλος υπογράμμισε ότι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του παιδιού αποτελούν βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, σημειώνοντας ότι το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι καθολικό και αδιαπραγμάτευτο. Ευχαρίστησε επίσης τη διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας για τη συνεργασία τους.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προσέγγισης και υποστήριξης της κοινότητας των Ρομά στην περιοχή, καθώς είχε προηγηθεί παρέμβαση διανομής παιχνιδιών και καταγραφή των αναγκών των οικογενειών. Κοινός στόχος όλων των ενεργειών είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η ομαλή κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων στον τοπικό κοινωνικό ιστό.

