Εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα: Ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές

Το εμβόλιο αξιοποιεί τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά την πανδημία της COVID-19.

01 Δεκ. 2025
Σύντομα άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα  θα μπορούν να λάβουν το πρώτο πειραματικό εμβόλιο που στοχεύει στην πρόληψη της νόσου. Η παγκόσμια αυτή πρωτιά θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια κλινική δοκιμή της οποίας ηγούνται οι ερευνητές του UCL και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η ερευνητική ομάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση έως 2 εκατομμύρια λίρες από το Cancer Research UK, με υποστήριξη του CRIS Cancer Foundation, για να υλοποιήσει την κλινική δοκιμή του LungVax μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η δοκιμή φάσης Ι θα εξετάσει τη σωστή δοσολογία του LungVax για άτομα υψηλού κινδύνου, καθώς και πιθανές παρενέργειες από διαφορετικές δόσεις. Η έναρξη της δοκιμής αναμένεται το καλοκαίρι του 2026, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Η καθηγήτρια Mariam Jamal-Hanjani, συνιδρύτρια και επικεφαλής των κλινικών δοκιμών LungVax από το UCL Cancer Institute, το UCLH και το Francis Crick Institute, σημείωσε ότι λιγότερο από το 10% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα επιβιώνουν για δέκα χρόνια ή περισσότερο.

Αυτό πρέπει να αλλάξει, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα προέλθει από την αντιμετώπιση του καρκίνου στα πολύ πρώιμα στάδια. Όπως είπε, η δοκιμή του LungVax αποτελεί το κρίσιμο πρώτο βήμα για να φτάσει το εμβόλιο στους ανθρώπους με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Θα εξεταστεί η ανταπόκριση των ασθενών στο εμβόλιο, ο τρόπος χορήγησης και ποιοι μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο. Υπογράμμισε επίσης ότι τα προληπτικά εμβόλια δεν αντικαθιστούν τη διακοπή του καπνίσματος ως την καλύτερη μέθοδο μείωσης του κινδύνου, αλλά μπορούν να προσφέρουν έναν νέο δρόμο πρόληψης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Πώς θα λειτουργεί το εμβόλιο LungVax

Τα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα διαφέρουν από τα φυσιολογικά, καθώς διαθέτουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες που οφείλονται σε μεταλλάξεις στο DNA τους. Αυτές οι πρωτεΐνες, γνωστές ως νεοαντιγόνα και αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο, εμφανίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων από τα πρώτα κιόλας στάδια της ανάπτυξης του καρκίνου.

Το εμβόλιο LungVax μεταφέρει μια σειρά από γενετικές οδηγίες που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει αυτά τα αντιγόνα στα ανώμαλα κύτταρα. Στόχος της δοκιμής είναι να ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό ώστε να εντοπίζει και να εξουδετερώνει τα πρώιμα ανώμαλα κύτταρα πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Το εμβόλιο αξιοποιεί τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά την πανδημία της COVID-19.

Χρόνια έρευνα γίνονται επιτέλους πράξη

Η καθηγήτρια Sarah Blagden, συνιδρύτρια του προγράμματος LungVax στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγώντας τη σημασία της δοκιμής ανέφερε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει θανατηφόρος και επηρεάζει πολλές ζωές, με τη συνολική επιβίωση να παραμένει χαμηλή για δεκαετίες. Το LungVax αποτελεί μια ευκαιρία για ενεργή πρόληψη της νόσου. Όπως είπε, χρόνια έρευνας στη βιολογία του καρκίνου και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής του φτάνουν τώρα στο σημείο να δοκιμαστούν στην πράξη. Η χρηματοδότηση επιτρέπει, για πρώτη φορά, την ελπίδα ότι άνθρωποι θα μπορούν να λάβουν το LungVax σε κλινικές δοκιμές ήδη από την επόμενη χρονιά.

Για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, η δοκιμή θα ξεκινήσει με άτομα που έχουν διαγνωστεί με πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα, έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική αφαίρεση, αλλά διατρέχουν κίνδυνο υποτροπής. Το εμβόλιο θα εξεταστεί επίσης σε άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του πνεύμονα του NHS στην Αγγλία.

Αν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, το εμβόλιο θα μπορούσε να περάσει σε μεγαλύτερες δοκιμές για άτομα με αυξημένο κίνδυνο. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Cancer Research UK, Michelle Mitchell, τόνισε ότι στόχος είναι ένας κόσμος όπου περισσότεροι καρκίνοι προλαμβάνονται. Η γνώση που έχει συσσωρευτεί για τη βιολογία του καρκίνου μέσα από χρόνια επίμονης έρευνας δημιουργεί νέες ευκαιρίες πρόληψης.

Η υποστήριξη της κλινικής δοκιμής LungVax θα επιτρέψει την αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση του εμβολίου και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς μια ζωή με λιγότερο φόβο για τον καρκίνο του πνεύμονα.

