Ενα δύσκολο εγχείρημα

H πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αναμφίβολα, θετική. Αλλά δεν αρκεί αυτό.

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί ένα τεραστίων προεκτάσεων θέμα, που, για να έχει επιτυχία, θα απαιτηθεί η συστράτευση και συνεργασία όλων: των πλατφορμών (ειδικά αυτών), των γονέων ή κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και των ίδιων των παιδιών. Τα οποία πρέπει να πειστούν γι’ αυτή τη «σε βάρος τους» απαγόρευση.

Η κυβέρρνηση βάζει το πλαίσιο. Η εφαρμογή, όμως, έγκειται σε «εμάς», σε «εσάς». Δεν είναι απλό. Οπως δεν είναι απλό και το νομικό καθεστώς της κατάστασης.