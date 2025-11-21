Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά

Το τραγικό περιστατικό με την μαθήτρια έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο

Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
21 Νοέ. 2025 18:43
Pelop News

Το μεγάλο κακό συνέβη την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της, το οποίο αποτελούνταν από ένα τοστ, πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια του 2ου ειδικού δημοτικού σχολείου του Πειραιά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα

Το τραγικό περιστατικό με την μαθήτρια που σημειώθηκε σήμερα (21/11/2025) 09:40 το πρωί στον Πειραιά κι έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, έρχεται να δημιουργήσει προβληματισμό αλλά πάνω από όλα θλίψη.

Το ανήλικο κοριτσάκι που έπασχε από κινητικά προβλήματα για άλλη μια ημέρα, μαζί με τους συμμαθητές κάθισαν να φάνε το δεκατιανό τους. Το κοριτσάκι ξετύλιξε το τοστ της κι άρχισε να τρώει, όταν ξαφνικά πνίγηκε.

Όπως κατέθεσαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός που σχολείου που προσήχθησαν μετά το περιστατικό, στο χώρο βρίσκονταν δάσκαλος και νοσηλευτής οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ.

Η 13χρονη δεν είχε τις αισθήσεις και οι διασώστες την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου κι εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Πηγές υπουργείου Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το ειδικό σχολείο
Πλήρως στελεχώμενο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Οι ίδιες πηγές, λένε, με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά:
• Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.
Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.
Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

• 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού
• 1 νοσηλευτής
• 1 λογοθεραπευτής
• 1 εργοθεραπευτής
• 1 φυσικοθεραπευτής
• 2 ψυχολόγοι
• 1 κοινωνικός λειτουργός
• 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής
• 1 μουσικός ειδικής αγωγής
• 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής
• 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής
• 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
19:22 Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
19:11 Ο καιρός αύριο (22/11/2025): Καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και χιόνια σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
19:00 Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους
18:51 Σαλαμίνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκιών
18:43 Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
18:31 «Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα
18:18 Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής: Δέχτηκε 367 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο
18:11 Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»
18:06 Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων
18:00 Κίνηση με αξιοπρέπεια: Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή του Ράδιο Ταξί 18300
17:51 Η απάντηση του Στυλιανού Μπλέτσα για τα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη
17:44 Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα
17:37 Η Πάτρα καλεί τη Ναύπακτο να γκρεμίσει επικίνδυνο κτίριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ