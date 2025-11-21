Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά

Το μεγάλο κακό συνέβη την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της, το οποίο αποτελούνταν από ένα τοστ, πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια του 2ου ειδικού δημοτικού σχολείου του Πειραιά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα

Το τραγικό περιστατικό με την μαθήτρια που σημειώθηκε σήμερα (21/11/2025) 09:40 το πρωί στον Πειραιά κι έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, έρχεται να δημιουργήσει προβληματισμό αλλά πάνω από όλα θλίψη.

Το ανήλικο κοριτσάκι που έπασχε από κινητικά προβλήματα για άλλη μια ημέρα, μαζί με τους συμμαθητές κάθισαν να φάνε το δεκατιανό τους. Το κοριτσάκι ξετύλιξε το τοστ της κι άρχισε να τρώει, όταν ξαφνικά πνίγηκε.

Όπως κατέθεσαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός που σχολείου που προσήχθησαν μετά το περιστατικό, στο χώρο βρίσκονταν δάσκαλος και νοσηλευτής οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ.

Η 13χρονη δεν είχε τις αισθήσεις και οι διασώστες την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου κι εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Πηγές υπουργείου Παιδείας: Πλήρως στελεχωμένο το ειδικό σχολείο

Πλήρως στελεχώμενο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Οι ίδιες πηγές, λένε, με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά:

• Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

• 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

• 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

• 1 νοσηλευτής

• 1 λογοθεραπευτής

• 1 εργοθεραπευτής

• 1 φυσικοθεραπευτής

• 2 ψυχολόγοι

• 1 κοινωνικός λειτουργός

• 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

• 1 μουσικός ειδικής αγωγής

• 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

• 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

• 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

