Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα

«Μάθε περισσότερα και κάνε περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας σου», είναι το κεντρικό μήνυμα των δράσεων ενημέρωσης που υλοποιεί η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εστιάζει στο θέμα Διαβήτης και ευεξία στο περιβάλλον εργασίας και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, τους εργαζομένους και τους εργοδότες για τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα που ζουν με διαβήτη θα αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και θα ενθαρρύνονται να προοδεύσουν –χωρίς να διακυβεύεται η υγεία ή οι φιλοδοξίες τους.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», αναφερόμενος στους εργαζομένους που ζουν με διαβήτη, επισημαίνει: «7 στους 10 ενήλικες (412 εκατομμύρια άτομα) που ζουν με διαβήτη παγκοσμίως βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα της IDF, 3 στα 4 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή άλλη ψυχική συνθήκη λόγω της πάθησής τους, ενώ 4 στα 5 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει επαγγελματική εξουθένωση εξαιτίας της πάθησης. Για εκατομμύρια εργαζομένους, ο διαβήτης είναι μια καθημερινή πραγματικότητα –αλλά στον χώρο εργασίας μπορεί συχνά να γίνει πηγή άγχους, στιγματισμού και φόβου».

Παράλληλα, ο κ. Μακρυλάκης τονίζει ότι η αποτελεσματική φροντίδα του διαβήτη στη χώρα μας απαιτεί ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας και άμεση στελέχωση των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων.

«Σήμερα, η υποστελέχωση σε πολλά από αυτά, καθώς και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες τοποθέτησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας προς τα άτομα που ζουν με διαβήτη».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΕΔΕ, Σταύρος Θ. Λιάτης, υπογραμμίζει ότι «η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη αποτελεί πρόσκληση στους εργοδότες, τους εργαζομένους και την παγκόσμια κοινότητα να μάθουν περισσότερα και να κάνουν περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της 11ης έκδοσης του Ατλαντα Διαβήτη της IDF, 1 στους 9 ενήλικες (20-79 ετών) έχει διαγνωστεί με διαβήτη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιστοποιεί ότι η νόσος αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας».

ΒΑΣΙΛΚΗ ΓΟΥΛΑ:«Διεκδικούμε την ασφάλειά μας»

«Η ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη δεν είναι λογιστικό μέγεθος. Είναι δικαίωμα ζωής» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά».

«Ο φετινός εορτασμός βρίσκει την κοινότητά μας αντιμέτωπη με μια απόφαση που προκαλεί δικαιολογημένη οργή και αγωνία: την κατάργηση της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025» αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Βασιλική Γούλα και εξηγεί:

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση τροποποιεί τον ΕΚΠΥ και αφαιρεί την αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τους χρήστες CGM, μετακυλίοντας το κόστος στους ίδιους τους πάσχοντες -ένα κόστος που δεν ξεπερνά συνολικά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά είναι κρίσιμο για την ασφάλειά τους.

Η μέτρηση με ταινία παραμένει απαραίτητο μέσο επιβεβαίωσης των ενδείξεων των αισθητήρων, ειδικά σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας, ασθένειας ή τεχνικών προβλημάτων.

Η κατάργησή της εκθέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο και υπονομεύει την ορθή διαχείριση του διαβήτη, αντιβαίνοντας κάθε επιστημονική λογική και κάθε έννοια πρόληψης».

Η «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας καλεί όλα τα μέλη της κοινότητας, τους συλλόγους ανά την Ελλάδα και τους επιστημονικούς φορείς να ενώσουν τις φωνές τους. «Η διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών δεν είναι απλώς διοικητικό λάθος – είναι ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας» σημειώνει η διοίκηση του Συλλόγου ζητώντας την άμεσης αναθεώρηση της απόφασης αυτής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



