Ένας βάτραχος… 15 χιλιοστών: Νέο είδος δηλητηριώδους αμφιβίου ανακαλύφθηκε στην Αμαζονία του Περού

Ένας βάτραχος μόλις 15 χιλιοστών -μικρότερος από ένα ανθρώπινο νύχι- αποτελεί τη νέα ανακάλυψη επιστημόνων στην περουβιανή Αμαζονία. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ranitomeya hwata, παρουσιάστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp), αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον ανεκτίμητο πλούτο της βιοποικιλότητας στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τη Sernanp, πρόκειται για ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους Ranitomeya, γνωστό για τα έντονα χρώματά του και τη μοναδική αναπαραγωγική του συμπεριφορά. Τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά στον ίδιο τόπο αναπαραγωγής», ένα φαινόμενο σπάνιο για το ζωικό βασίλειο.

Οι βάτραχοι ζουν αποκλειστικά στα δάση από μπαμπού Guadua, όπου αξιοποιούν τις μικρές φυσικές κοιλότητες των φυτών —όπου συγκεντρώνεται το βρόχινο νερό— ως τόπους αναπαραγωγής.

Το νέο είδος εντοπίστηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), μια προστατευόμενη περιοχή στα σύνορα του Περού με τη Βραζιλία, ανάμεσα στις περιφέρειες Ουκαγιαλί και Μάδρε δε Δίος.

Η Sernanp τόνισε ότι «η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών ως καταφυγίων βιοποικιλότητας και μοναδικών ειδών», επισημαίνοντας πως η Αμαζονία εξακολουθεί να κρύβει θαύματα που ο άνθρωπος μόλις αρχίζει να ανακαλύπτει.

