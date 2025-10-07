Ένας βάτραχος… 15 χιλιοστών: Νέο είδος δηλητηριώδους αμφιβίου ανακαλύφθηκε στην Αμαζονία του Περού

Ένα νέο είδος μικροσκοπικού και δηλητηριώδους βατράχου, με εντυπωσιακά χρώματα και σπάνια συμπεριφορά, εντοπίστηκε στα πυκνά δάση της περουβιανής Αμαζονίας, φέρνοντας στο φως τη μαγεία αλλά και τη λεπτή ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής.

Ένας βάτραχος… 15 χιλιοστών: Νέο είδος δηλητηριώδους αμφιβίου ανακαλύφθηκε στην Αμαζονία του Περού
07 Οκτ. 2025 14:01
Pelop News

Ένας βάτραχος μόλις 15 χιλιοστών -μικρότερος από ένα ανθρώπινο νύχι- αποτελεί τη νέα ανακάλυψη επιστημόνων στην περουβιανή Αμαζονία. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ranitomeya hwata, παρουσιάστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp), αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον ανεκτίμητο πλούτο της βιοποικιλότητας στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τη Sernanp, πρόκειται για ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους Ranitomeya, γνωστό για τα έντονα χρώματά του και τη μοναδική αναπαραγωγική του συμπεριφορά. Τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά στον ίδιο τόπο αναπαραγωγής», ένα φαινόμενο σπάνιο για το ζωικό βασίλειο.

Οι βάτραχοι ζουν αποκλειστικά στα δάση από μπαμπού Guadua, όπου αξιοποιούν τις μικρές φυσικές κοιλότητες των φυτών —όπου συγκεντρώνεται το βρόχινο νερό— ως τόπους αναπαραγωγής.

Το νέο είδος εντοπίστηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), μια προστατευόμενη περιοχή στα σύνορα του Περού με τη Βραζιλία, ανάμεσα στις περιφέρειες Ουκαγιαλί και Μάδρε δε Δίος.

Η Sernanp τόνισε ότι «η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών ως καταφυγίων βιοποικιλότητας και μοναδικών ειδών», επισημαίνοντας πως η Αμαζονία εξακολουθεί να κρύβει θαύματα που ο άνθρωπος μόλις αρχίζει να ανακαλύπτει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ