Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του

Μία 49χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026, μετά από σοβαρή επίθεση που δέχθηκε από τον 55χρονο αδερφό της στο Χαλάνδρι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα όπου διέμεναν από κοινού τα δύο αδέλφια και η ηλικιωμένη μητέρα τους. Κατά τη διάρκεια καβγά, ο 55χρονος –ο οποίος φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές– επιτέθηκε στην αδερφή του με τα χέρια του, τραυματίζοντάς την στο πρόσωπο και ιδιαίτερα στα μάτια.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Η κατάσταση της υγείας της 49χρονης εξετάζεται από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

