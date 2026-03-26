Ενεργά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι στήριξαν το 2025 την Κοινο_Τοπία και τις δράσεις της

Η ανακοίνωση και το «ευχαριστώ»

26 Μαρ. 2026 19:20
Pelop News

Για άλλη μια χρονιά εκατοντάδες ενεργά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι της Κοινο_Τοπίας www.koinotopia.gr στήριξαν την οργάνωση με δωρεές δίνοντας έτσι το απαραίτητο οξυγόνο ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις πολλές δράσεις της και το 2025.

Πάτρα: Ετοιμάζεται μελέτη για την Κανακάρη – Η «τρύπα» και η αποκατάσταση

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσους συνέδραμαν είναι το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί. Για πρακτικούς λόγους θα αναφέρουμε από το σύνολο των ατόμων ονομαστικά μόνο τους 34 που συνεισέφεραν το κάτι παραπάνω στη διάρκεια της χρονιάς

Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά) όσους στήριξαν είτε τη λειτουργία μας είτε τις καμπάνιες με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 50€: Αγγελίδη Γιώργο, Αλεξοπούλου Ανθούλα, Ασβεστά Αλίκη, Βάθη Παναγιώτα, Βελλοπούλου Αναστασία, Βελλοπούλου Φωτεινή, Γεωργοπούλου Λίλιαν, Γιαννοπούλου Γιόλα, Δημοπούλου Ελένη, Καλλιάφα Άννα, Κουνάδη Νένα, Λαζανά Νεοκλή, Λυμπερτάδου Λαμπρινή, Μακρή Μαίρη, Μαντέλη Γεωργία, Μαρτίνη Βάσω, Μαυροπούλου Χριστίνα, Μενδρινού Δήμητρα, Μπερέτσο Θανάση, Πετανίτη Χριστίνα, Πετρόπουλο Χρήστο, Ρογκάλα Βούλα, Ρόδη Ιωάννα, Σαράβα Δημήτρη, Σκιαδαρέση Αγγελική, Σκούταρη Μαρία, Σπηλιώτη Χριστιάννα, Σπηλιώτη Ανδρέα, Ταβλά Αργυρώ, Τζόλα Ειρήνη, Τίγκα Γιάννη, Φλίγκου Φούλη, Φωτοπούλου Γεωργίου Κων/να, Χρυσάνθη Τρισεύγενη.

Για όσους θα ήθελαν να συμβάλουν μπορούν να μας επισκεφθούν Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, για τη δωρεά τους αλλά και για το πασχαλινό παζάρι μας Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη 11πμ-2μμ και Πέμπτη-Παρασκευή 7-9μμ (ωράριο γραμματείας). Για κάθε διευκρίνιση θα μας βρείτε στα 2610.622250, 2610.277171 και στο info@koinotopia.gr

Για να δείτε τι διατίθενται στο παζάρι και να παραγγείλετε ή να περάσετε να το πάρετε επισκεφθείτε μας στο https://pazarikoinotopia.blogspot.com/?view=flipcard

Για όσους έχουν πρόβλημα αυτοπρόσωπης παρουσίας η Κοινο_Τοπία για τη καταβολή των συνεισφορών και μόνο παρέχει τραπεζικούς λογαριασμούς σ’ όλες τις συστημικές τράπεζες ή μέσω IRIS όπου μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά από την αντίστοιχη δική σας ώστε να μην υπάρχουν κρατήσεις.

Η Κοινο_Τοπία είναι μια εθελοντική, αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση που στηρίζεται στις δωρεές των υποστηρικτών και φίλων της. Μπορείτε να ενισχύσετε τη λειτουργία της ή να καταθέσετε οποιοδήποτε ποσό για κάποια από τις δράσεις της. Η συμβολή-συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή η δική σας, είναι η δύναμή της».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:40 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!
19:20 Ενεργά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι στήριξαν το 2025 την Κοινο_Τοπία και τις δράσεις της
19:10 Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι
19:00 Κιμ και Λουκασένκο σφράγισαν τη σύμπλευσή τους με νέα συνθήκη συνεργασίας
19:00 Μπα; Τώρα ο Παναγόπουλος είναι καθαρός;
18:58 Patras Half Marathon: Στόχος να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς
18:55 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Σε πτωτική πορεία τα κρούσματα, μία απώλεια από Covid και 5 από γρίπη
18:52 Ρούτε: Βλέπει κοινό μέτωπο ανάμεσα σε Ιράν, Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα
18:51 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη»
18:41 «Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε», μαρτυρία για το φονικό στην Καλαμαριά
18:39 Ξεχωριστή βραδιά για τη Ρις Γουίδερσπουν: Το πάρτι γενεθλίων στο Νάσβιλ και το τρυφερό βίντεο
18:30 Πάτρα: Ετοιμάζεται μελέτη για την Κανακάρη – Η «τρύπα» και η αποκατάσταση
18:29 Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Λεωφορείο βυθίστηκε σε ποταμό και άφησε πίσω του δεκάδες θύματα
18:20 «Και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής στην 25η Μαρτίου» συγκλονίζει ο Δήμαρχος που δίνει μάχη με τον καρκίνο
18:15 Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια κάθειρξη στον Ταρίκ Ραμαντάν για τρεις βιασμούς
18:09 Αναδιώτης για Οδοντωτό:«Κορύφωση της αδιαφορίας για την ασφάλεια των πολιτών και την τοπική οικονομία»
18:07 Ανακατατάξεις στο ANT1+: Alter Ego και Motor Oil αποκτούν θέση στο μετοχικό σχήμα
18:00 Πολύνα Γκιωνάκη στην «Π»: «Λέω “όχι” στις φτηνές συνταγές»
17:58 Νέες αιχμές Τραμπ για Χέγκσεθ: «Δεν θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ