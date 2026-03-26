Πάτρα: Ετοιμάζεται μελέτη για την Κανακάρη – Η «τρύπα» και η αποκατάσταση

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην οδό Κανακάρη στην Πάτρα, με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση του οδοστρώματος. Οπως επισημαίνουν, σε πολλά σημεία παρατηρούνται καθιζήσεις, ενώ οι παρεμβάσεις του Δήμου περιορίζονται σε πρόχειρες αποκαταστάσεις με άσφαλτο, οι οποίες δεν έχουν διάρκεια.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στο ύψος της Γεροκωστοπούλου, όπου λακκούβα που καλύφθηκε πρόσφατα, επανεμφανίστηκε μέσα σε μία ημέρα. Μάλιστα, ως προσωρινή λύση τοποθετήθηκε κώνος στη μέση του δρόμου, γεγονός που, σύμφωνα με τους πολίτες, αυξάνει τον κίνδυνο για οδηγούς και οχήματα, ιδίως δεδομένου ότι από το σημείο διέρχονται και λεωφορεία.

Οι διαμαρτυρίες συνοδεύονται από το ερώτημα προς τη δημοτική αρχή εάν προτίθεται να προχωρήσει σε συνολική ανακατασκευή του δρόμου ή θα συνεχιστούν οι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Για το θέμα έχει απαντήσει ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι συνδέεται και με το αποχετευτικό δίκτυο. Οπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την πλήρη αντικατάσταση του παντορροϊκού συστήματος, ενώ προγραμματίζεται ενιαίο έργο αποκατάστασης της Κανακάρη μαζί με την Κωνσταντινουπόλεως που αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα, με στόχο τη μόνιμη επίλυση.

