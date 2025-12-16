Ενέργεια και ασφάλεια στο ίδιο τραπέζι: Το μήνυμα Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ με συμμετοχή του ΝΑΤΟ

Ως «αναγκαία και επίκαιρη» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ηγεσία του ΝΑΤΟ συμμετέχει σε Συμβούλιο Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας.

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, η ενεργειακή ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς οικονομικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια, αποτελώντας πλέον αδιαχώριστες έννοιες. Αναφερόμενος στη Στρογγυλή Τράπεζα του ΝΑΤΟ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, σημείωσε ότι η ενέργεια λειτουργεί ως εργαλείο σε περίοδο ειρήνης, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε όπλο σε περίοδο πολέμου, όπως αποδεικνύεται από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αγνοεί την ευαλωτότητα των ενεργειακών της υποδομών, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα πακέτα για τα ενεργειακά δίκτυα, τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΝΑΤΟ και τις συζητήσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ–ΗΠΑ. Κάλεσε δε σε καλύτερο συντονισμό όλων αυτών των δράσεων, με σεβασμό στα θεσμικά τους πλαίσια, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Καμία ενεργειακή ανεξαρτησία και καμία ανθεκτικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διασφαλισμένη ενεργειακή ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο Συμβούλιο, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, μετά και την 6η Υπουργική Συνάντηση του P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επεσήμανε τη σημασία των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τονίζοντας τη θέση της χώρας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διακίνηση φυσικού αερίου μέσω του TurkStream, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει πως το αέριο αυτό δεν προέρχεται από τη Ρωσία.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο υπουργός και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος είχαν συνάντηση με τον νέο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό, σε εγκάρδιο κλίμα, συμφωνώντας στην προώθηση των κοινών ενεργειακών βημάτων που έχουν ανακοινωθεί από Αθήνα και Λευκωσία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΕΝ με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, με αντικείμενο τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Νωρίτερα, ο κ. Τσάφος εστίασε στο σχέδιο της Κομισιόν για τα ενεργειακά δίκτυα, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Ελλάδας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της χώρας στη μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα και σε επενδύσεις που θα άρουν κρίσιμα σημεία συμφόρησης, ιδιαίτερα στις περιφερειακές αγορές της Ευρώπης.

