Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ελλάδα υλοποιεί το 68% των ενεργειακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
11 Μαρ. 2026 21:52
Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη, υλοποιώντας με ταχύτητες-ρεκόρ το ενεργειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των έργων, υπογραμμίστηκε ότι το 32% των συνολικών κονδυλίων κατευθύνεται στην ενέργεια, θωρακίζοντας τη χώρα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

Στροφή στην καθαρή ενέργεια και ανθεκτικότητα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την πρόοδο των έργων ως «ηράκλειο άθλο», σημειώνοντας ότι η χρήση λιγνίτη έχει υποχωρήσει από το 69% σε επίπεδα κάτω του 10%. Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια, η Ελλάδα κατάφερε να είναι η 4η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας το διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα.

Οδικός χάρτης πληρωμών και επενδύσεων

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η χώρα έχει ήδη ολοκληρώσει το 68% των προγραμματισμένων έργων. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι:

  • Τον Απρίλιο θα υποβληθεί το 8ο αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

  • Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η υποβολή του 9ου αιτήματος που θα κλείσει τον κύκλο του σχεδίου.

  • Η Ελλάδα διατηρεί διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοχεύοντας στη διατήρηση αυτής της δυναμικής και το 2026.

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» 

Ο Δρ. Γιοχάνες Λούμπκινγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Κομισιόν, εξήρε την πρόοδο της ελληνικής αγοράς, η οποία μετατράπηκε από καθαρός εισαγωγέας σε εξαγωγέα ρεύματος. Υπογράμμισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που μείωσαν τον χρόνο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ από τα πέντε έτη σε μόλις 14 μήνες, ενώ τόνισε ότι οι επενδύσεις σε αποθήκευση (μπαταρίες) και διασυνδέσεις νησιών θα οδηγήσουν σε ακόμη χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες.

