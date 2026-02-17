ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται εκκαθαριστικά, ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά τη διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ 2026, με την εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 να κλείνει από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στο Ε9, ώστε να αποφύγουν υψηλότερο φόρο. Από την Πέμπτη 19/2, η πλατφόρμα δεν θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (ραβασάκια) για περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα myAADE την πρώτη εβδομάδα ή το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026. Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 (έως 31/3) έως και τον Φεβρουάριο 2027, με την πρώτη δόση να λήγει στο τέλος Μαρτίου.

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, εκτός εάν υπήρξαν αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση, το εισόδημα, ασφάλιση ακινήτου ή ζημιές από φυσικές καταστροφές. Περίπου 2 στους 7 ιδιοκτήτες (πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά) δικαιούνται εκπτώσεις ή απαλλαγές:

Έκπτωση για ασφαλισμένα ακίνητα (έως 500.000 ευρώ φορολογητέα αξία): 20% για κατοικίες ασφαλισμένες κατά σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για τουλάχιστον 3 μήνες (10% για αξία άνω των 500.000 ευρώ). Αφορά περίπου 500.000 ιδιοκτήτες – η έκπτωση μειώνεται αναλογικά για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης.

(έως 500.000 ευρώ φορολογητέα αξία): 20% για κατοικίες ασφαλισμένες κατά σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για τουλάχιστον 3 μήνες (10% για αξία άνω των 500.000 ευρώ). Αφορά περίπου 500.000 ιδιοκτήτες – η έκπτωση μειώνεται αναλογικά για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης. Έκπτωση 50% βάσει εισοδήματος : Για χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000 ευρώ + 1.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος), επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και συνολική περιουσία έως 85.000-200.000 ευρώ (ανάλογα με οικογενειακή κατάσταση).

: Για χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000 ευρώ + 1.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος), επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και συνολική περιουσία έως 85.000-200.000 ευρώ (ανάλογα με οικογενειακή κατάσταση). Πλήρης απαλλαγή : Για νοικοκυριά με 3+ τέκνα ή αναπηρία ≥80%, με εισόδημα έως 12.000 ευρώ + προσαυξήσεις και επιφάνεια έως 150 τ.μ. Αθροιστικά αφορούν κοντά στο 1 εκατομμύριο.

: Για νοικοκυριά με 3+ τέκνα ή αναπηρία ≥80%, με εισόδημα έως 12.000 ευρώ + προσαυξήσεις και επιφάνεια έως 150 τ.μ. Αθροιστικά αφορούν κοντά στο 1 εκατομμύριο. Μείωση 50% σε μικρούς οικισμούς : Για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (έως 1.700 σε συγκεκριμένες περιοχές), αξίας έως 400.000 ευρώ – πλήρης απαλλαγή από το 2027.

: Για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (έως 1.700 σε συγκεκριμένες περιοχές), αξίας έως 400.000 ευρώ – πλήρης απαλλαγή από το 2027. Πλήρης απαλλαγή σε περιοχές φυσικών καταστροφών, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πολεοδομικά ανενεργές, μεταφερόμενους οικισμούς, διατηρητέα μνημεία κ.ά.

Κερδισμένοι είναι όσοι πούλησαν/μεταβίβασαν ακίνητα εντός 2025 (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), καθώς δεν θα επιβαρυνθούν για ακίνητα που δεν κατέχουν πλέον.

Χαμένοι (υψηλότερος φόρος) είναι όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη/ψιλή κυριότητα, επικαρπία) εντός 2025.

Τακτοποίησαν αυθαίρετα.

Δήλωσαν μεγαλύτερη επιφάνεια στους δήμους σε σχέση με το Ε9.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα ανοίξουν ξανά μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών (πιθανότατα τέλη Μαρτίου ή Απρίλιο), με τις διορθώσεις να επηρεάζουν τις εναπομείνασες δόσεις.

