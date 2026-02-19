ΕΝΦΙΑ 2026: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 από σήμερα – Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά

Έρχονται τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

19 Φεβ. 2026 9:14
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά τις εργασίες εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ 2026, με αποτέλεσμα η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 να μην είναι πλέον διαθέσιμη από σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης – ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων.

Παράλληλα, η εφαρμογή Ε9 έτους 2027 θα είναι μη διαθέσιμη σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 9:00 έως τις 13:00. Οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως η έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και οι υποβολές δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2025, παραμένουν κανονικά σε λειτουργία.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ 2026 αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα myAADE στις αρχές Μαρτίου 2026 (πρώτη εβδομάδα ή δεκαήμερο). Η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης παραμένει η Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 για εφάπαξ καταβολή ή πρώτη δόση, χωρίς αλλαγές.

Πώς εκτυπώνεται το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή myAADE με κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια:

  • Επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Πολίτες»
  • Πηγαίνουν στο «Δ» → «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» → «Είσοδος στην Εφαρμογή»
  • Επιλέγουν το έτος 2026
  • Πατάνε «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για αποθήκευση ή εκτύπωση.

Τρόποι εξόφλησης 

  • Εφάπαξ: έως 31 Μαρτίου 2026
  • Σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις: πρώτη δόση 31/3/2026 – τελευταία 26/2/2027
  • Σε έως 24 δόσεις με πάγια ρύθμιση (για οφειλές άνω των 390 €): ελάχιστη δόση 30 €, επιτόκιο 5,84%, προσαύξηση 15% σε περίπτωση καθυστέρησης. Η ρύθμιση ακυρώνεται με δύο συνεχόμενες απλήρωτες δόσεις.

Φέτος δεν προβλέπεται η έκπτωση 10% που ίσχυε σε προηγούμενα έτη.

Τι γίνεται αν υπάρχει λάθος στο εκκαθαριστικό;

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Η πλατφόρμα για τροποποιήσεις αναμένεται να ανοίξει τέλη Μαρτίου ή Απρίλιο 2026. Μέχρι τότε, οφείλεται κανονικά το ποσό που αναγράφεται στο αρχικό εκκαθαριστικό. Η διόρθωση θα οδηγήσει σε νέα εκκαθάριση και πιθανή επιστροφή ή συμψηφισμό.

