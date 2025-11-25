«Ένιωσα φόβο και τρόμο», γυναίκες περιγράφουν τις στιγμές επίθεσης από άνδρα στον Άλιμο

Γυναίκες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στα χέρια ενός κουκουλοφόρου άνδρα που στήνει καρτέρι και τις επιτίθεται όταν περνάνε από την οδό Ιθάκης στον Άλιμο.

«Τον σπρώχνω, βγάζω την κραυγή κι αυτός έφυγε στο στενό»

«Με φίλησε και με έπιασε στα γεννητικά μου όργανα καταγγέλλει μια 39χρονη που, όπως λέει, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σοκ.

«Εγώ τον σπρώχνω, βγάζω την κραυγή κι αυτός έφυγε στο στενό… Εγώ έπαθα σοκ. Μετά έβαλα τα κλάματα μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έγινε και μετά πήρα την Αστυνομία», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους Αστυνομικούς πρόκειται για την τρίτη επίθεση σε διάστημα τριών ημερών.

Όπως λέει άλλο θύμα του, ο δράστης ξεπρόβαλε μέσα από ένα σκοτεινό οικόπεδο στην οδό Ιθάκης στον Άλιμο. Την πλησίασε κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο.

«Είμαι αρκετά τρομοκρατημένη, ένιωσα φόβο. Ένιωσα κάποιον να έρχεται από πίσω μου, μου έδειξε λίγο το κινητό του και νόμιζα ότι θέλει να του δώσω κάποια διεύθυνση. Δεν μου μίλησε, απλά μούγκρισε. 25 με 30 δεν ήταν παραπάνω. Ήταν σκουρόχρωμος, αλλοδαπός».

Η 46χρονη αντιλήφθηκε τις προθέσεις του όταν διαπίστωσε ότι στην οθόνη του κινητού του έπαιζαν σκηνές πορνό.

«Εκείνος με τράβηξε από μπροστά, τραβώντας και την τσάντα μου και το στήθος μου, εγώ φοβήθηκα και φώναξα βοήθεια!».

Στόχος η ίδια γυναίκα δύο φορές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρά τις περιπολίες των αστυνομικών στην περιοχή για τη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος έχει γίνει ο φόβος κι ο τρόμος των γυναικών τις τελευταίες μέρες στον Άλιμο, ο ίδιος απτόητος χτύπησε ξανά σήμερα το πρωί, με θύμα την ίδια γυναίκα που είχε πλησιάσει στις 17 Νοεμβρίου καθώς χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο δρόμο καθημερινά για να πάει στην εργασία της.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των θυμάτων του, ο δράστης είναι αλλοδαπός, μελαψός και φοράει κουκούλα. Έχει ύψος 1,65 έως 1,70 και στην πλάτη έχει μαύρο σακίδιο με λευκό σχέδιο.

