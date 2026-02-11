Ενοίκια σε άνοδο, εισοδήματα πίσω: Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει νοικοκυριά και οικονομία

Η συνεχής αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα δημιουργεί νέες πιέσεις στα νοικοκυριά και περιορίζει την οικονομική τους δυνατότητα. Οι νέοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν αυτόνομη κατοικία, ενώ το στεγαστικό κόστος εξελίσσεται σε σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.

Ενοίκια σε άνοδο, εισοδήματα πίσω: Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει νοικοκυριά και οικονομία
11 Φεβ. 2026 13:09
Pelop News

Η ανοδική πορεία των ενοικίων στην Ελλάδα συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και να δημιουργεί εμπόδια κυρίως στους νέους που επιχειρούν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Παρά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η αύξηση των εισοδημάτων δεν συμβαδίζει με την ταχύτερη άνοδο του κόστους στέγασης.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί πολλά νοικοκυριά σε περιορισμό βασικών δαπανών, όπως θέρμανση, ψυχαγωγία ή έξοδα εκτός σπιτιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύεται και η ανάγκη δανεισμού. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ), πάνω από το 83% των πολιτών δηλώνει ότι δεν καταφέρνει να αποταμιεύσει.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών φαίνεται να έχουν και παράγοντες της αγοράς ακινήτων, όπως το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», που από το 2014 προσέλκυσε ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά κατοικίας. Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 ακίνητα έχουν αγοραστεί από αλλοδαπούς, κυρίως στην Αθήνα, ενώ περίπου 150.000 κατοικίες έχουν στραφεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, περιορίζοντας το διαθέσιμο απόθεμα για μακροχρόνια ενοικίαση.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν θα αποκατασταθεί άμεσα. Με τους σημερινούς ρυθμούς οικοδομικής δραστηριότητας, η κάλυψη του στεγαστικού ελλείμματος ενδέχεται να απαιτήσει αρκετά χρόνια.

Παρότι εφαρμόζονται μέτρα επιδότησης ενοικίου για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, πολλοί ενοικιαστές θεωρούν ότι η επίδρασή τους παραμένει περιορισμένη. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί συχνά σε μεγάλο ανταγωνισμό για διαθέσιμα ακίνητα, με δεκάδες ή και εκατοντάδες ενδιαφερόμενους για μία κατοικία.

Η κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την περίοδο 2019–2024, τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 50%, όταν σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι η άνοδος ήταν σημαντικά χαμηλότερη.

Παράλληλα, παρότι οι μισθοί σημείωσαν αύξηση περίπου 27% στο ίδιο διάστημα, στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το στεγαστικό ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της τρέχουσας περιόδου.

