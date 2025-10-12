Ενοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και μισθωτές από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για την καταβολή ενοικίων, οι οποίοι προβλέπουν ότι όλα τα μισθώματα ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Η παραδοσιακή πληρωμή «στο χέρι» καταργείται, ενώ η τήρηση του νέου καθεστώτος συνοδεύεται από κυρώσεις τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τον νόμο 5222/2025, η μη χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή του μισθώματος θα συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες απώλεια της νόμιμης έκπτωσης 5% επί των μισθωμάτων. Οι ενοικιαστές που δεν καταβάλλουν τα μισθώματα μέσω τραπέζης χάνουν το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου (που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο) καθώς και κάθε άλλο κρατικό ευεργέτημα που συνδέεται με τη μίσθωση.

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά στους ιδιοκτήτες να ανανεώσουν ή να τροποποιήσουν τα μισθωτήρια, ώστε ο όρος πληρωμής να αναφέρει ρητά ότι τα μισθώματα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, με τα έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν τον μισθωτή, και να προσκομίζεται απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης.

Επιπλέον, η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό στο όνομα του εκμισθωτή, και κάθε αλλαγή ή πληροφορία σχετικά με τον λογαριασμό πρέπει να γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ. Για κοινό λογαριασμό ή πολλούς εκμισθωτές, συνιστάται το όνομα του κύριου δικαιούχου να εμφανίζεται πρώτο για τη σωστή διασταύρωση των στοιχείων.

Τέλος, συνιστάται να εξοφλούνται όλα τα μισθώματα εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη έκπτωση, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν για τη δήλωση «μοναδικού ακατάσχετου» λογαριασμού στην ΑΑΔΕ, ώστε τα κατατιθέμενα ενοίκια να προστατεύονται.

Το νέο καθεστώς του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025 επισημαίνει ότι η μη τήρηση των τραπεζικών πληρωμών αποκλείει τον μισθωτή από κάθε κρατική ενίσχυση και απαλλάσσει τον εκμισθωτή από τυχόν εκπτώσεις φόρου που συνδέονται με τα μισθώματα.

