Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Αντίοχου

Ομορφη πρωτοβουλία πήρε η διοίκηση του ΝΟΠ στο τελευταίο εντός έδρας, παιχνίδι της γυναικείας ομάδας πόλο, καθώς τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλιού πολίστα της ομάδας Κώστα Αντίοχου.

Πριν από λίγες μέρες συμπληρωθήκαν πέντε χρόνια από τη μέρα που ο Αντίοχος, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Πάτρας, «έσβησε» μέσα στην πισίνα και σκόρπισε τη θλίψη σε όλους τους ανθρώπους του πόλο.

