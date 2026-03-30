Εντάσεις και απεργία πείνας σε εξέλιξη στις φυλακές Τρικάλων

30 Μαρ. 2026 10:21
Pelop News

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων, όπου δεκάδες κρατούμενοι έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας από την περασμένη Τρίτη.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 24 Μαρτίου, όταν ένας κρατούμενος στην πτέρυγα Δ1 αποφάσισε να ξεκινήσει απεργία πείνας, μετά την επανειλημμένη απόρριψη του αιτήματός του για απόλυση υπό όρους. Σε ένδειξη αλληλεγγύης, αρκετοί συγκρατούμενοί του ακολούθησαν την ίδια ενέργεια.

Η ένταση κλιμακώθηκε την Παρασκευή στην πτέρυγα Δ2, όπου ολόκληρος όροφος κρατουμένων αρνήθηκε να εισέλθει στους θαλάμους και να παραλάβει το γεύμα του. Οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται για την πολύμηνη βλάβη στα καρτοτηλέφωνα, η οποία παραμένει χωρίς αποκατάσταση εδώ και περίπου τρεις μήνες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τη διοίκηση.

Συγγενείς κρατουμένων που επικοινώνησαν με τοπικά μέσα κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές. Όπως αναφέρουν, ο υπερπληθυσμός έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο, αποτέλεσμα της αυστηροποίησης των ποινών, της ευρείας χρήσης προφυλάκισης και της καθυστέρησης στην εξέταση αιτημάτων για αναστολές και αποφυλακίσεις.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή τη γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

