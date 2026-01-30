Ένταση και προσαγωγές στη Σύνοδο Πρυτάνεων στην Αγριά Βόλου: φοιτητικό συλλαλητήριο, «κρότου-λάμψης» και τελικά συνάντηση με αντιπροσωπεία

Σε κλίμα αυξημένης αστυνομικής παρουσίας ολοκληρώνονται σήμερα στην Αγριά Βόλου οι εργασίες της 110ης Συνόδου των Πρυτάνεων, με την παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς από νωρίς καταγράφηκαν κινητοποιήσεις φοιτητών και επεισόδιο κοντά στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενείται η Σύνοδος, με αποτέλεσμα προσαγωγές και παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις πρωινές ώρες εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων που είχαν ληφθεί, καθώς υπήρχε προαναγγελθείσα κινητοποίηση φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο ίδιο πλαίσιο, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές φοιτητών σε σημείο κοντά στον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου.

Το επεισόδιο κοντά στον χώρο της Συνόδου

Λίγη ώρα αργότερα, ενώ η υπουργός βρισκόταν στην αίθουσα της συνεδρίασης, ομάδα περίπου 25 ατόμων επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και να προσεγγίσει το ξενοδοχείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ρίψη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης, προκειμένου να αποτρέψουν την προσέγγιση, ενώ στη συνέχεια η ένταση εκτονώθηκε.

Ειρηνική πορεία και «διαχωρισμός» από το επεισόδιο

Την ίδια ώρα, οι φοιτητές που συμμετείχαν από το πρωί στην κινητοποίηση πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στο κέντρο της Αγριάς και στη συνέχεια αποχώρησαν, τονίζοντας ότι διαχωρίζουν τη θέση τους από το επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά στον χώρο της Συνόδου.

Είσοδος φοιτητικής αντιπροσωπείας – τα αιτήματα

Στο μεταξύ, επετράπη η είσοδος τετραμελούς φοιτητικής αντιπροσωπείας στον χώρο της Συνόδου, προκειμένου να καταθέσει τις θέσεις και τα αιτήματά της. Μεταξύ των ζητημάτων που έθεσαν περιλαμβάνονται:

το θέμα των διαγραφών φοιτητών,

η κατάργηση της παιδαγωγικής επάρκειας των πτυχίων,

ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση.

Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην έντονη αστυνομική παρουσία και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των φοιτητών που είχαν προσαχθεί νωρίτερα.

Με αυτά τα δεδομένα, η Σύνοδος ολοκληρώνεται με φόντο την πίεση για διάλογο πάνω σε κρίσιμα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τις εικόνες έντασης που συνόδευσαν τη σημερινή ημέρα στην Αγριά.

