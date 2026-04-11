Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Διάψευση Ιράν για αμερικανικά πλοία – «Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Νέο επεισόδιο έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας σχετικές ανακοινώσεις της CENTCOM.

Σύμφωνα με το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο, οι ισχυρισμοί της αμερικανικής πλευράς «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», με εκπρόσωπο να τονίζει ότι «η πρωτοβουλία για τη διέλευση και την κίνηση οποιουδήποτε πλοίου βρίσκεται στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η αμερικανική εκδοχή

Νωρίτερα, η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ και πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ευρύτερη αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τον εντοπισμό θαλάσσιων ναρκών, τις οποίες οι ΗΠΑ αποδίδουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Στρατηγικής σημασίας πέρασμα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο έλεγχός τους βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, καθιστώντας κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη.

«Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια ώρα, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ παραμένει βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη επιμένει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της πλωτής οδού, απορρίπτοντας σενάρια «κοινής διαχείρισης» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης στα πλοία.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο, με συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και του Ιρανού αξιωματούχου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ δεν αποκλείεται να διαρκέσουν όλη τη νύχτα.

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει πετύχει «ιστορικά επιτεύγματα», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο, κάνοντας λόγο για δημιουργία «ζωνών ασφαλείας» και για συνεχιζόμενη αντιμετώπιση οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Λίβανος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κομβικό σημείο όχι μόνο για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και για τη διεθνή σταθερότητα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι διπλωματικές επαφές και οι στρατιωτικές κινήσεις θα καθορίσουν την πορεία των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

