Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η τηλεοπτική συζήτηση στο Action 24, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη να αποχωρεί από το πάνελ, καταγγέλλοντας ότι δεν του δόθηκε ο λόγος.

Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
27 Δεκ. 2025 12:00
Ένταση σημειώθηκε στον αέρα του Action 24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του Χρήστος Γιαννούλης από το τηλεοπτικό πάνελ της εκπομπής.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στην τοποθέτησή του αντέδρασε έντονα η βουλευτής της Νέα Δημοκρατία, Σοφία Βούλτεψη, η οποία τον διέκοψε, αντιτείνοντας ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει διακοπές την περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών.

Οι παρεμβάσεις της κ. Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κ. Γιαννούλη να εκφράζει τη δυσφορία του και να προειδοποιεί ότι σε νέα διακοπή θα αποχωρήσει από τη συζήτηση. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», ανέφερε, απαντώντας στις επισημάνσεις των δημοσιογράφων ότι ο τηλεοπτικός διάλογος είναι ζωντανός και απαιτεί παρεμβάσεις.

Ωστόσο, μετά από νέο σχόλιο της κ. Βούλτεψη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τήρησε την προειδοποίησή του και αποχώρησε από το πάνελ, λέγοντας: «Παιδιά, γεια σας». «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το επεισόδιο έντασης στον αέρα της εκπομπής.


